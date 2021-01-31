«أفريقية النواب» تناقش كيفية الشراكة من أجل التنمية في القارة السمراء

عقدت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس اللجنة، وبحضور السفير محمد خليل، أمين عام الوكالة الدولية للشراكة، لمناقشة دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم العلاقات المصرية الأفريقية.

وأشادت اللجنة على استمرت التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، في الجهود الرامية إلى الحفاظ على مصالح مصر المائية، وزيادة الوعي الدولي بالوضع المائي المصري والتحديات التي تواجه مصر في هذا المجال، مشيرة إلى أن الموقف المصري الثابت من ملف سد النهضة الإثيوبي والاستمرار في التواصل مع الجهات الدولية الفاعلة لدفع المسار التفاوضي بهدف الوصول إلى حل متوازن يحقق مصالح كل من مصر وإثيوبيا والسودان.

وتساءل الدكتور شريف الجبلي عن إمكانية دعم اللجنة لتعظيم دور الوكالة في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوكالة لم تأتِ بثمارها المرجوة حتى الآن.

وأكد السفير محمد خليل، أمين عام الوكالة، أن مهام الوكالة منذ إنشائها في 2014 قائمة على الدعم السريع للدول الصديقة تقديم المزيد من الدعم الفني والمساعدات الإنسانية للدول الأفريقية والإسلامية، عن طريق التواجد على الأرض بتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، والدول المتقدمة، والمنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الفاو.

وأضاف أن هناك تنافسا قويا على التواجد على الأرض، خاصة في الدول الأفريقية مع إسرائيل وقطر وتركيا.

وقال إن هناك تركيزا كبيرا على تعزيز التواجد القائم على المشروعات التنموية والمنح التعليمية، خاصة مع الطلبة ذات الصلة بالقبائل الكبرى وكذلك القريبة من المؤسسات السيادية.

وتابع أن التحرك الإسرائيلي يقوم على الجانب الاقتصادي والتركي يقوم على التعليم بدعوة عدد من الطلاب الأفارقة لتلقي تعليمهم في أنقرة، يقتصر الدعم القطري على التعلم المادي وغالباً ما يتوجه لنشر الإرهاب.

وقال إن هناك مشروعا إقليمي في بحيرة تنجانيقا يقوم على إقامة مزارع ومصايد سمكية تفتح المجال لفرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، وتنمية الاقتصاد في هذه المنطقة.

وقال إن هناك توجيها للدعم للشركات المصرية الصغيرة لتعظيم دورها هناك بجانب الشركات المصرية الكبيرة التي تعرف طريقها في هذه الأسواق وعلى رأسها شركة فاركو وافي فارما التي تعمل في مجالي الصحة وصناعة الأدوية.

وقال إنه جارٍ حشد التمويل لمشروعات التنمية، ووصل عدد الدورات إلى 309 دورات بجانب 171 دورة في مجال الصحة والطاقة، مع توفير 25 خبيرا قد يصل هذا العام إلى 54 خبيرا في القارة الأفريقية في جميع المجالات.

وكشف أمين عام الوكالة أن هناك تفاوضا مع الجامعة اليابانية في برج العرب لتوفير 10 منح دراسية للطلاب الأفارقة وكذا في الجامعة البريطانية تتحمل فيها الجامعتان مصروفات الدراسة والإقامة.

وأعلن عن إنشاء معهد للقلب في دولة رواندا تحت إشراف الدكتور مجدي يعقوب وأنه تم الانتهاء من مذكرات التفاهم وتبقى على التوقيع.

وأكد الدكتور شريف الجبلي أن ميزانية الوكالة التي لا تتعدى الـ200 مليون جنيه كافية لأن تقوم الوكالة بمهامها وقال كيف يكون في دولة مهمة مثل موزمبيق طبيب مصري واحد، وأن عملية التدريب للأفارقة ضئيلة للغاية وكذا الجانب الطبي لا يتناسب مع دور مصر وثقلها.

وتساءل رئيس اللجنة عن الميزانية المطلوبة لتحقيق التواجد المصري.

وقال أمين عام الوكالة السفير محمد خليل إن مبلغ الـ200 مليون كان كافيا حتى وقت قريب لكن لا يقوى على تنفيذ استراتيجية وزارة الخارجية الجديدة والتنافسية على السيطرة على دول أفريقيا، مشيرا إلى أن منظمة إيباك التركية التي تعمل حول العالم يصل رأس مالها 8 مليارات دولار.