رئيس النواب يحذر الأعضاء من الالتفاف حول الوزراء

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء انعقاد الجلسات، مطالبا بضرورة تفعيل بصمة الوجه وارتداء الكمامات.

وشدد جبالي، في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على ضرورة عدم الوقوف أمام الوزراء، مؤكدا أنه أمر لا يليق بنواب الشعب.

وأكد أن هناك حالة استياء من أعضاء المجلس، بسبب عدم التزام البعض بالوقت المحدد للحديث، مشددا على الجميع أهمية مراعاة ذلك.

على جانب آخر وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للمستشار أحمد مناع، بعد توليه منصب أمين عام مجلس النواب.

جاء ذلك في أول حضور لمناع منذ توليه منصب الأمين العام في بداية أعمال الفصل التشريعي الثاني، بعد اعتذار المستشار محمود فوزي، عن الاستمرار في منصبه.

وصدق المجلس في بداية الجلسة على مضابط الجلسات السابقة لمجلس النواب وبدأ وزير النقل كامل الوزيري القاء بيانه حول ما أنجزته الوزارة.