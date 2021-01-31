باريس سان جيرمان يعيش أسوأ كوابيسه في «الحقبة القطرية»

عاش باريس سان جيرمان الفرنسي، أفظع كوابيسه مساء اليوم الأحد، عندما سقط أمام مضيفه لوريان بنتيجة (3-2).

وتلقى زعيم الأندية الفرنسية، خسارة مفاجئة أمام صاحب المركز 18 في الدوري الفرنسي، ضمن منافسات الجولة 22.

وهذه هي الهزيمة الخامسة لسان جيرمان في مسابقة الدوري هذا الموسم، ليكتفي بالوصافة برصيد 45 نقطة، متأخرا بنقطة وحيدة عن ليون المتصدر.

وأظهرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن هذا الرقم (5 هزائم في 22 جولة)، الأسوأ لسان جيرمان منذ أن استحوذت الإدارة القطرية برئاسة ناصر الخليفي على النادي في موسم 2011-2012.

ومنذ ذلك الحين، خاض سان جيرمان 8 مواسم في بطولة الدوري، ونجح في التتويج بسبع نسخ منها.

وكان النادي الباريسي أقال منذ أسابيع مدربه الألماني توماس توخيل الذي رحل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مدربا لتشيلسي الذي أطاح بمدربه فرانك لامبارد.

واستقدم فريق العاصمة الفرنسية، المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والذي رحل عن البريميرليج تاركا تدريب توتنهام للبرتغالي جوزيه مورينيو.

لكن البداية المتعثرة للبرازيلي نيمار جونيور، وزميله الفرنسي كيليان مبابي، لم تكن على المستوى المحلي فقط إذ قابلها تعثر على الجانب الأوروبي بالسقوط أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي ولايبزيج الألماني.

وفي مستهل مشواره ببطولة الدوري، خسر سان جيرمان من لانس 1-0، ثم من مارسيليا بنفس النتيجة، قبل السقوط أمام موناكو وليون.