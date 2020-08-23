موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب المواجهة المرتقبة بين فريقي بايرن ميونيخ الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، التي تجمعهما مساء اليوم، في إطار مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان

وتنطلق مباراة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان

وتقام مباراة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة، ويمكن مشاهدة المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس HD1"، بتعليق حفيظ دراجي.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم تحكيم إيطالي، بقيادة دانييلي أورساتو، ويعاونه مواطناه لورينزو مانيانيللي، وأليساندرو جيالاتيني، وسيكون الروماني أوفيديو هاتيجان حكمًا رابعًا، والإيطالي ماسيميليانو إيراتي حكم الفيديو.

مشوار الفريقين في قبل النهائي

صعد فريق باريس سان جيرمان لهذا الدور بعد الفوز على لايبزيج الألماني بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، فيما حقق البافاري الفوز بنفس النتيجة على ليون الفرنسي.

والتقى فريقا بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، في ثماني مواجهات من قبل، ولم تعرف تلك اللقاءات أي تعادل، بل حقق باريس سان جيرمان خمسة انتصارات، مقابل فوز بايرن ميونيخ في ثلاث مناسبات، وأحرز الفريق الفرنسي 12 هدفًا، واهتزت شباكه 11 مرة من لاعبي الفريق الألماني.