كريم نور ينشر البوستر الدعائي لأغنية "أماكن السهر" لـ عمرو دياب

نشر الفوتو جرافر كريم نور صورة البوستر الدعائي لأغنية "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "نور" على البوستر قائلا: "عمرو دياب أماكن السهر".

حيث طرح الفنان عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة "في أماكن السهر" والذي من المتوقع طرحها كاملة، خلال الفترة المقبلة.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

يذكر أن شبكة نتفليكس العالمية أعلنت تعقدها مع عمرو دياب إلى تقديم مسلسل عالمي عبر منصتها.

وصرح النجم عمرو دياب قائلاً: "أنا سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر، ويستمتع به العالم بأكمله".