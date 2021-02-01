التحريات: 40 ألف جنيه شهريا إيجار فيلا ثلاثي الآداب بالقاهرة الجديدة

قررت النيابة العامة حبس شبكة الدعارة في القاهرة الجديدة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الدعارة والترويج لها، وبينت تحريات المباحث المتهمين كانوا يوفرون كل السبل لسرعة الوصول للزبائن من راغبي المتعة الحرام إلي فيلا الدعارة.

40 ألف شهريا :

أفادت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمات «ريهام وندى وعفاف» و3 رجال من أصدقائهم اتفقوا على تكوين شبكة دعارة فاستأجروا فيلا فاجرة بقيمة 40 ألف جنيه شهريا، ووفر فيها المتهمون الخمور والأدوات الجنسية والمنشطات وتوفير السيارات الملاكي، من أجل اصطحاب عملائهم إلى فيلا فاخرة في التجمع الخامس لقضاء اللقاءات الجنسية، والمقابلة الجيدة أهم عنصر للتعامل مع راغبي المتعة الحرام، إضافة إلى تقديم واجب الضيافة داخل السيارة وهي عبارة عن زجاجات خمور وغيرها من المشروبات.

500 دولار :

أوضحت تحريات المباحث أن المتهمين حددوا مبلغا ماليا قدره 500 دولار للزبون الأجنبي بينما تسعيرة الزبون المصري، تصل إلى 2000 جنيه في الليلة الواحدة وتبين أن أعضاء الشبكة يوفرون الخمور والألعاب الجنسية التي يفضل الأجانب استخدامها خلال اللقاءات الحميمية، كما تبين أن الفيلا عثر بها على كمية كبيرة من المنشطات الجنسية وغيرها من الأدوات والألعاب وجرى تحريزها خلال المداهمة، والقبض على 6 من أعضاء الشبكة بينهم 3 فتيات ساقطات.

وكشفت التحريات أن المتهمات هن «عفاف وندى وريهام»، وكن في حالة تلبس بممارسة الدعارة، وبمواجهتهن اعترفن بتفاصيل الجريمة، وأنهن اتفقن مع باقي أعضاء الشبكة «كريم ورمضان وعلى» على تكوين شبكة لممارسة الأعمال المنافية بالآداب داخل فيلا جرى استجارها لهذا الغرض في التجمع الخامس.

توصيل الزبائن :

وكشفت التحقيقات أن اثنين من أعضاء الشبكة كانا يتوليان مهمة توصيل الزبائن إلى الفيلا واصطحابهم خلال العودة، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الجريمة وموافاة النيابة بنتائج ما توصلت إليه التحريات، وبمواجهة المتهمين أمام النيابة العامة اعترفوا بتفاصيل الجريمة وأنهن تمكنوا من جمع مبالغ كبيرة من هذا النشاط المؤثم.