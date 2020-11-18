مطربة مغمورة تنشئ شبكة لممارسة الدعارة مقابل الحصول على المال

أنشأت مطربة في الملاهي الليلية شبكة دعارة إلكترونية، من خلال معاونة صديقتها من الراقصات في تلك الملاهي؛ لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

وتبين من التحريات أن زعيمة الشبكة متهمة في 5 قضايا آداب، وأنها بدأت العمل في الملاهي الليلية، منذ أن كانت تدرس بالجامعة، وألقي القبض عليها لممارسة الرذيلة في إحدى الشقق المفروشة منذ 3 سنوات.

وبحسب تحريات المباحث، فإن المتهمة صاحبة الـ32 عاما، استغلت عملها في الملاهي الليلة كمطربة، وأنشأت شبكة لممارسة الدعارة مقابل الحصول على مبالغ مالية، وكذلك حسابات على مواقع السوشيال ميديا وتطبيق التيك توك، باسم مزيف.

واستعانت المطربة بمدير أعمالها لمساعدتهم في التنقل من الشقق المفروشة، واتفقت مع باقي المتهمين المتهمين بتكوين شبكة دعارة واصطياد زبائنهم من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمقابل يقترب من 700 جنيه في الساعة.

ووردت معلومات إلى إدارة حماية الآداب العامة بمديرية أمن القاهرة، مفادها إنشاء مجموعة من السيدات صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقيامهن بعرض أنفسهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب، نظير تحصلهن على مبالغ مالية.

وجرى تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديدهن، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن، وتبين أنهن 4 سيدات وبصحبتهن مدير أعمال المطربة في ملهى ليلي شهير، حال استقلالهن السيارة بصحبته بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم 4 هواتف محمول- مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالترويج للأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية دون تمييز، واستغلال السيارة المضبوطة في تسهيل تحركاتهم، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقررت النيابة العامة حبس أفراد الشبكة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسهم 15 يوما أخرى بتهم ممارسة وتسهيل الدعارة، بعد أن اعترف المتهمون بتفاصيل الجريمة تفصيليا أمام النيابة العامة خلال 6 ساعات متصلة، وتمت مواجهتهم بالصور والفيديوهات التي أكدوا صحتها.