أستاذ فيروسات: رغم مرور 23 عاما على اكتشاف «نيباه» لا يوجد مصل (فيديو)

قال الدكتور فايد عطيه، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية بجامعة شاتو بالصين، إن فيروس «نيباه» تم اكتشافه منذ عام 1998 في إحدى القرى الماليزية وليس فيروس جديد ولكن حالات الإصابة به نادرة وآخر إصابة به كانت في عام 2019، مشيرًا إلى أن الفيروس موجود في خفافيش الفاكهة التي تنقله إلى الفواكه وبعدها ينتقل إلى الإنسان.

الإصابات قليلة منذ هذا العام

وأضاف «عطيه» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الفيروس ينتقل من خلال اللعاب ومشيرًا إلى أن الفيروس سريع الانتشار ولكن الإصابات به قلت منذ عام 2001 لافتًا إلى أن أعراض الفيروس تشبه أعراض الإصابة بالإنفلوانزا لكن خطورته تكمن في أنه يصيب الأعصاب أيضًا ويؤدي إلى غيبوبة في أول يومين من الإصابة به ويؤدي إلى تشويش الرؤية.

فيروس ليس لديه مصل رغم مرور أعوام كثيرة عليه

وتابع أستاذ مساعد الفيروسات الطبية بجامعة شاتو بالصين: «فيروس نيباه ليس لديه أي مصل مضاد حتى الآن لأن الفيروسات الخفافيش كثيرة التحولات والطفرات لافتًا إلى أن تنبيه صحيفة الجارديان البريطانية جاء في محاولة لمنع انتشار الفيروس في الوقت الحالي الذي يوجد فيه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19».

وظهر فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 في نوفمبر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي بعد انتشار الفيروس من سوق اللحوم الحية وأصبح الوباء عالمي في مارس 2020 بحسب إعلان منظمة الصحة العالمية وتم إغلاق المطارات وإغلاق بعض الدول بشكل كامل في الموجة الأولى للفيروس وبدأ الفيروس موجته الثانية مع شتاء 2020 واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الوقت الذي تتنافس في الشركات البريطانية والصينية والروسية والأمريكية لتوفير لقاح مضاد للفيروس.