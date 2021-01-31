عرض خطير لفيروس نيباه الصيني: «التهاب في الدماغ»

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن فيروس جديد يطلق عليه نيباه في الوقت الذي تحاول فيه المنظمة أن تسيطر علي فيروس كورونا المستجد الذي إنتشر حول العالم ليحوله الي غرفة مظلمة، وظهر هذا الفيروس الجديد والذي يصيب الجهاز التنفسي والعصبي وفقًا لما أعلنت المنظمة، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير كيف يصيب فيروس «نيباه» جسم الانسان.

وقالت منظمة الصحة العالمية أن هذا الفيروس ينتقل من الخفافيش للحيوانات وللناس، وينتقل من شخص إلى الآخر عن طريق اللعاب، مشيرة إلي أن هذا الفيروس يعد من أخطر 10 أمراض معدية علي الصحة العامة للمواطنين حيث أنه لا يوجد أي لقاحات أو أدوية لعلاجه حتى الآن.

التهاب في الدماغ وارتفاع ضغط الدم

وقال الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري الوبائيات، أن أعراض هذا الفيروس تتمثل في السعال وارتفاع كبير في درجة الحرارة وسرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والتهاب الحلق وإدخال المصاب في غيبوبة شديدة قد تؤدي إلي الوفاة في بعض الحالات.

وتابع «مصباح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفيروس يهاجم الجهاز الهضمي والتنفسي وفي حال الإصابة به يحتاج المريض إلى أجهزة التنفس الصناعي، وأكثر عرض شديد لهذا الفيروس هو التهاب الدماغ.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن الفيروس تصل نسبة الوفيات فيه من 40 لـ75% كما أن قدرته علي الانتشار سريعة جدا، وقالت المنظمة في بيانها إن فيروس «نبياه» واحد من 10 أمراض معدية حددتها المنظمة على أنها أكبر خطر للصحة العامة خاصة في ظل عدم استعداد الشركات الدوائية لها، داعية بضرورة الحد من وصول الثعالب الطائرة إلى النخيل للوقاية من الفيروس، وكذلك غسيل الثمار والفاكهة جيدا.

وعلى جانب أخر، تستمر وزارة الصحة والسكان برفع اعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات علي مستوي الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية منه ومن أي فيروسات معدية أخري.