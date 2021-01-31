«العليا للفيروسات» عن نيباه: غير موجود بمصر.. واكتشف منذ سنوات

كشفت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذة الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ فيروس نيباه، موجود منذ سنوات وليس جديدًا، لافتة إلى أنَّ الأبحاث تجرى عليه منذ اكتشافه، لكنه لم ينتشر بالصورة الكبيرة التي انتشر عليها فيروس كورونا.

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية لـ«الوطن»، أنَّ التحذير منه الفترة الحالية نظراً لرصد عدد من الحالات المصابة، مشيرة إلى أنَّه يجب الفترة الحالية إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لمواجهة هذا المرض حال تحوّره وزيادة مساحة تفشيه.

وأوضحت أنَّ مهام اللجنة العليا هو تشجيع الأبحاث فيما يتعلق بالوقاية والعلاج ودراسة ومراجعة جميع الامراض التي تأتي إلى مصر، لافتة إلى أنَّه في حال ظهور أي شئ جديد يتمّ مراجعة الموضوع للوصول لأفضل طريقة للتصدي له، مضيفة أنَّه يجب إجراء الدراسات والأبحاث العلمية المكثفة للفيروس لمعرفة خواصه وخطورته وكيفية مواجهته.

العليا للفيروسات: الالتزام بالإجراءات الاحترازية خير وقاية من كورونا

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن اختلاف الأبحاث العلمية وكثرتها، يهدف في النهاية إلى الوصول لحولو تسهم في الحد من إنتشار المرض ووقف نموه، موضحة أنه اللجنة العليا للفيروسات في حال رصد أي مشكلة تتعلق الوباء و الفيروسات المختلفة تنعقد على الفور لدراسة الموقف و إستعراض أبرز التقارير و المعلومات و النتائج للوقوف على حلول و خطوات تسهم في مواجهة المرض، والوصول إلى رأي و إرشادات للعلاج وغيره .

واكدت عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن فيروس نيباه لم يتم رصده في مصر حتى الآن منذ إكتشافه، مؤكدة ان الوقاية و الإلتزام بالإجراءات الإحترازية و إتباع التعليمات و الإرشادات الصحية السليمة للوقاية من الإصابة بأي مرض.