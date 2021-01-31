بسبب الإجازة الأسبوعية.. استقرار أسعار الذهب وعيار 24 بـ928 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد 31 يناير، بسبب الإجازة الأسبوعية بالبورصة العالمية، حيث ثبت المعدن الأصفر، عند الأسعار ذاتها، التي وردت صباح اليوم، حيث سجّل عيار 24 المعروف بالذهب البندقي في محلات الصاغة 928 جنيها، وهي الأسعار ذاتها التي انتهت بها البورصة العالمية مساء أمس.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار استقرارا خلال التعاملات الصباحية، مقارنة بالأسعار التي وردت مساء أمس السبت، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في نهاية اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 926 و 928 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 810 و 812 جنيهًا، بينما سعر جرام الذهب عيار 18 بين 694 و696 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى 6 آلاف و496 جنيها.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 925714 و928000 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28790 و 28861 جنيهًا.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الأحد

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر اليوم الأحد الموافق 31 يناير، 933.96 جنيه، و59.46 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 817.24 جنيه، و 52.03 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 700.48 جنيه و44.59 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب، سجلت في بداية التعاملات الصباحية أمس السبت الموافق 30 يناير، هبوطًا في كل أعيرة المعدن الأصفر، بمقدار 3 جنيهات، بعد أن شهدت ارتفاعًا في نهاية تعاملات الجمعة المسائية بقيمة 4 جنيهات، كما شهدت أسعار الذهب على مدار 2020 حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار.