أستاذ فيروسات: نيباه أقوى من كورونا وأسرع انتشارا.. «الناس اتبهدلت»

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية بجامعة شاتو بالصين، إن فيروس «نيباه» تم اكتشافه في عام 1998 في إحدى القرى الماليزية وليس فيروسا جديدا وهو ليس وباء رغم إدراج منظمة الصحة العالمية أنه ضمن أعلى 16 خطرا يهدد البشرية وضمن أعلى 10 أمراض سريعة الانتشار في العالم، لافتا إلى أنه لم يتم اكتشاف لقاح حتى الآن رغم مرور أكثر من 20 عاما بسبب تحور الفيروس المستمر، مشيرا إلى وجود محاولات لكنها لم تنجح في نهاية الأمر.

إصابات نيباه 15 ألف حالة فقط خلال 23 عاما

وأضاف «عطية» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الفيروس انتشاره ليس كمثل فيروس كورونا لأن أعداد الإصابات بلغت 15 ألف حالة فقط خلال أكثر من 20 عاما لكن الإصابة به تؤدي إلى ضيق تنفس حاد، وأنه أعنف من كورونا وانتشاره أسرع وانتشر في دولة أستراليا وغينيا الاستوائية وماليزيا وبنجلادش والهند ومرتبط وجود بوجود الخنازير وخفافيش الفاكهة.

الأوبئة مؤخرا لها جوانب سياسية واقتصادية

وتابع أستاذ الفيروسات بجامعة شاتوه الصينية: «الناس اتبهدلت بسبب كورونا ويجب أن نأخذ احتياطات واسعة والعمل بجدية ورصد حالات إصابته والفيروس ليس صينيا ولم يتم تسجيل حالات إصابة بها منذ عام 2000»، منوها بأن الأوبئة لها جوانب سياسية واقتصادية وحرب شركات أدوية وحرب وجود والأمر حاليا أكبر من أوبئة وهناك تركيز مؤخرا على الصين وهذا أمر يعرفه السياسيون والمحللون، موضحا أن اللقاح الهندي لا توجد معلومات حوله حتى الآن ولكن هناك لقاحا فرنسيا تم إيقاف العمل فيه بعد أن وجدوا أن التكاليف ستكون مرتفعة للغاية مع عدم وجود نتائج جيدة خلال فترة الاستعداد لإنتاج اللقاح.