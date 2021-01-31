مندوب مصر بالاتحاد الأفريقي: «فقيه» جاء مصر للاستفادة من تجربة السيسي

قال السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في زيارة الأخير لمصر، تأتي في إطار استعراض النجاحات التي حققها خلال ترأسه للمفوضية الخاصة بالاتحاد، وعزمه على المشاركة في رئاستها مرة أخرى.

«فقيه» يعلم جيدا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تسعى لتدعيم أواصر الترابط والمحبة والإخاء بين شعوب القارة

وأضاف «عبدالخالق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن «فقيه» يعلم جيدا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تسعى لتدعيم أواصر الترابط والمحبة والإخاء بين شعوب القارة الأفريقية جمعاء، بخلاف اهتمامه بالدول الأفريقية كافة.

مصر لها وزنها الثقيل والدور المؤثر في الاتحاد الأفريقي

ولفت إلى أن مصر دولة لها وزنها الثقيل، والدور المؤثر في الاتحاد الأفريقي والقارة الأفريقية عموما، كما أن الرئيس السيسي منذ توليه السلطة، يهتم بتوطيد العلاقات بين الشعوب الأفريقية، كما أن الرئيس، مهتم بالدور المثمر من قبل كل الدول الأفريقية، ويعمل أيضا على توطيد العلاقات فيما بينها: «الدور مازال مستمر لتعظيم دور التاريخ والجغرافيا والشباب الأفريقي».

لابد من الوصول إلى اتفاق ملزم قبل بدء المرحلة الثانية لملئ خزان السد وتشغيله

وفيما يخص «السد الإثيوبي»، أوضح أنه لابد من الوصول إلى اتفاق ملزم، قبل بدء المرحلة الثانية لملء خزان السد وتشغيله، مؤكدا ضرورة أن تراعي إثيوبيا، مصالح مصر والسودان المائية، وعدم الإضرار بها، وسيحدث تجديد في ذلك الملف عند تولي جمهورية الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي مازال الجهة التي تسعي في حل أزمة السد عبر المفاوضات والاتفاقات الملزمة بين الدول، كما أن خطوط مصر الحمراء في قضية سد النهضة شديدة الوضوح ولابد من احترامها.