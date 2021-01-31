معيط: مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري توفر فرص عمل كثيرة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مبادرة تطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعمل الحكومة على تنفيذها توفر العديد من فرص العمل وتفتح المجال أمام إنشاء العديد من المصانع وتشغيل الشباب، قائلا: «مبادرة الريف المصري طموحة والشعب المصري يستحق الكثير».

وأضاف معيط، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، أن موازنة العام الجارى 2020/2021 تضمنت العديد من الزيادات فى الأجور والمرتبات والمعاشات والعلاوات، إلا أن قطاعا كبيرا تأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد وفقدوا وظائفهم، لافتا إلى أن الدولة تمر بظروف استثنائية.

«خطة النواب» تعقد 5 اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة الحساب الختامى 2020-2019

وكشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة وبحث الحسابات الختامية للدولة، عن خطة عمل اللجنة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، مؤكدا أن اللجنة تعقد 5 اجتماعات، أولها اليوم الأحد لمتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التي أوردتها فى التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018-2019 (فيما يخص حساب ختامى الموازنة العامة)، كما تبدأ اللجنة خلال نفس الاجتماع بحث وتدارس الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 من واقع حسابها الختامى.

وأضاف سالم أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثانى غدا الاثنين لبحث وتدارس نتائج تنفيذ الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى، مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التى خصصت لممثلى الوزارات فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وأثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وفى ضوء مقتضيات ترشيد الإنفاق.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا ثالث يوم الثلاثاء لبحث وتدارس موقف تنفيذ المشروعات التى أدرجت فى خطة الدولة فى السنة المالية 2019-2020 من واقع حسابها الختامى، وفيما يخص الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة مع التركيز على المشروعات الممولة من القروض والمنح.

كما تعقد اللجنة اجتماعها الرابعة يوم الأربعاء لبحث وتدارس موقف الدين العام والأعباء المترتبة عليه في 30 يونيو 2020 من واقع حساب ختامى السنة المالية 2019-2020، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحد من تزايد الدين العام وما يترتب عليه من تزايد أعبائه.

وأوضح النائب مصطفى سالم أن اللجنة ستختتم أعمالها الأسبوع المقبل باجتماع يوم الخميس لبحث وتدارس موقف الديون المستحقة للحكومة طرف الغير من واقع حساب ختامي السنة المالية 2019-2020 فى ضوء تأثيرها على تزايد العجز والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحصيل هذه الديون.