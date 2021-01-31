«تحيا مصر»: مبادرات السيسي «إنقاذ للإنسان» وليست لتوفير سكن فقط

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق «تحيا مصر»، إنه كان هناك اهتمام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية بالقرى الأكثر احتياجًا، للنهوض بها سواء على الجانب الصحي أو السكني أو توفير أدوات وأجهزة للأسر المتواجدة داخل هذه القرى الفقيرة، موضحًا أن بعض الأسر كانت تعاني في فصل الشتاء بسبب منازلهم المنهكة، وأن أكثر أمانيهم في الحياة هو وجود بيت لحمايتهم من الأمطار.

مبادرات السيسي توفر حياة كريمة للمواطن الأكثر احتياجا

وأضاف «مختار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن ما يفعله الرئيس السيسي من خلال «صندوق تحيا مصر» هو إنقاذ للإنسان وليس من أجل توفير السكن فقط، حيث جمعت مبادرة السيسي كل الأطراف المنوط بها توفير حياة كريمة للمواطن الأكثر إحتياجًا من خلال أجهزة الدولة بالإضافة إلي مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

اكتمال عدد من المشروعات بمركز سيدي عبد الرحمن بمطروح في مارس

وأشار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إلى أن هذا دعم الرئيس هو الذي يطور صندوق تحيا مصر ويشجعه على القيام بهذا الدور الفعال، حيث إن الصندوق قام بتوقيع بروتوكولات تعاون بمدينة العلمين شرق مدينة مرسى مطروح، وذلك بحضور وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وشركة عمارة، وفي نهاية شهر مارس المقبل سيكتمل عدد من المشاريع في مركز سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين والقري التابعة لها.

نسعى لتطوير المكتبات ورفع كفائة التعليم الأساسي

متابعًا: «عدد التلاميذ في الفصل الواحد في هذا المركز كان يبلغ 90 طالبًا في الفصل ولكن يتم رفع كفاءة المدارس الموجودة حاليًا بالإضافة إلي ملعب بجوار المدارس، مش هدفنا أن تكون المدارس قاعات للتعليم فقط، ولكن هدفنا أننا نرفع كفاءة التعليم الأساسي بالإضافة إلي تطوير المكتبات، وأن الخدمات الحكومية تشهد تطور كبير لذلك سيتم عمل مكتب للبريد وفرع لبنك ناصر لصرف المعاشات».