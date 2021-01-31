خالد يوسف: ليس لدي أي أعراض رغم إصابتي بكورونا

طمأن المخرج خالد يوسف، جمهوره على حالته الصحية، بعد إعلان إصابته بكورونا، مؤكدا أن حالته مستقرة ولا يشعر بأي أعراض للفيروس.

وكتب خالد في منشور عبر حسابه بـ«فيس بوك»: «لم أتمكن من الرد على آلاف الاتصالات والرسائل والتعليقات، التي غمرتني بمحبة وود، أرجو أن استحقه، ممتن لكم جميعًا على كرمكم في دعمي نفسيًا للتغلب على هذا الفيروس اللعين».

وأضاف: «أحب أن اطمئنكم انني بخير، وليست لدي أي أعراض، ولا أشعر بأي شيء طرأ على صحتي وسعيد، وأنا أقول لكم إن محبتكم وتمنياتكم، هي أكبر دافع لي، كي أهزم فيروس كورونا، ولا أجعله ينتصر على إرادتي وجسدي، ولله الأمر من قبل ومن بعد».

واختتم: «وأنا اهو الآن كما صورني صديقي مصطفى، اللي بحاول امنعه من أنه ياخد العدوى وشكله مصمم».

وكان المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب السابق، أعلن صباح اليوم، إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب عبر حسابه بـ«فيس بوك»: «استلمت الآن نتيجة فحص كورونا، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قعدت أنا على نفسي أني طول الوقت على سفر ولم أصب بكورونا، وأديني بعد طول صمود أصبت بالفيروس».

وأصيب مؤخرًا عدد من المشاهير بفيروس كورونا، منهم من أعلن تعافيه، مثل المخرجة هاله خليل، التي عانت أكثر من 3 أسابيع من الفيروس، والفنانة يسرا، التي ما زالت حتى الآن تتلقى العلاج، رغم سلبية نتيجة المسحة، إلا أنها تعاني منذ سنوات من ربو، وما زالت حتى الآن تعاني من أثار الفيروس.