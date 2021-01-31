بنك مصر: نحافظ على صحة الموظفين والعملاء في فترة كورونا

قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إدارة البنك حافظت على صحة العاملين والعملاء بالتوازن مع عدم وقوف عجلة الإنتاج والاقتصاد، لأن المعاملات البنكية إذا توقفت فإن الاقتصاد سيصاب بالشلل، ولن يجرى تحقيق حاجة الناس، وهو ما استدعى التفكير بسرعة لتحقيق المعادلة الصعبة، بالإضافة إلى تقليل الزحام في الفروع، مشيرًا إلى أن القسم الطبي بالبنك واصل العمل ليلا ونهارا لمتابعة الحالات ووضع نظام طبي يحفظ للناس أمنهم الصحي وتوفير الأدوية ونصائح للزملاء الذين لم يصابوا والتباعد الاجتماعي وتطهير الفروع وتوافر الكمامات والكحول وغيرهما من المستحضرات التي تستخدم في التطهير والتعقيم.

وأضاف المغربي خلال حواره عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن البنك قلل عدد موظفيه، إذ عمل بعض الموظفين من المنزل حفاظا على مصابي الأمراض المزمنة والحوامل، لافتًا إلى أن البنك المركزي تحرك بسرعة شديدة وساعد البنوك بإجراءات وبسّط التحول الرقمي لكي يحصل العملاء على الخدمات التي يطلبونها دون الحاجة إلى الذهاب للفرع.

وتابع: «جرى توفير خدمة الاشتراك في المحفظة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب للمقر، كما جرى تخصيص شهادات بعائد 15% وكان الإقبال شديدًا، وكل القطاعات في البنك ابتكرت من أجل زيادة الخدمات المقدمة للعملاء للحفاظ على أمان الإجراءات البنكية».

وأردف، أن مبادرة تأجيل دفع الأقساط التي أطلقها البنك المركزي وذلك لمدة 6 أشهر كانت مهمة جدًا، كما جرى إلغاء عمولة التأخير، إذ يجرى الاكتفاء بدفع القسط والفائدة، كما أطلق مبادرة الشراء بالماكينات دون دفع عمولة التجار وذلك لمدة 6 أشهر وستنتهي في 30 يونيو.