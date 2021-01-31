عاجل.. كريم محمود عبدالعزيز يتعرض لأزمة صحية ونقله للمستشفى

تعرض الفنان كريم محمود عبدالعزيز لأزمة صحية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ونشر الفنان والمنتج محمد عبدالعزيز، شقيق كريم محمود عبدالعزيز، صورة للأخير علىة سرير المرض عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، وعلق عليها قائلا: «الحمد لله على كل حال».

يذكر أن كريم محمود عبدالعزيز، ينتظر عرض فيلم «موسى»، بعدما انتهى من تصويره خلال الأشهر الماضية، ويتعاون معه في الفيلم أسماء أبو اليزيد، ومن إخراج بيتر ميمي.