«الرعاية الاجتماعية» تقدم 30 خدمة لـ8 فئات منهم الشباب والمشردون

تهدف وزارة التضامن الاجتماعي منذ إنشائها لتحقيق الاستقرار للأسرة وتماسكها وحمايتها من التفكك ومعاونتها على تحقيق وظيفتها والقيام بدورها في رعاية أفرادها، وتوفير الرعاية للأطفال بما يحقق تنشئتهم تنشئة صحية وتعويضهم عن الحرمان، بالإضافة إلى الإشراف على تخليص المجتمع من انحرافات بعض فئاته وطوائفه، رقابة المعرضين للانحراف، وتوفير الرعاية والتأهيل لكل فئات المعاقين.​

وترصد «الوطن» في هذا الصدد خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن والتي يصل عددها إلى 30 خدمة لـ8 فئات، منها الأطفال والمسنون، ذوو الإعاقة، والأحداث، وفقا لما حددته الوزارة.

خدمات قطاع الرعاية الاجتماعية للمسنين

ـ دور المسنين.

ـ أندية المسنين.

ـ مكاتب خدمة المسنين.

ـ ترخيص تأسيس دار مسنين.

خدمات قطاع الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة

ـ مؤسسات رعاية وتأهيل المكفوفـين.

ـ دور حضانات الأطفال ذوى الإعاقة.

ـ مؤسسات رعاية وتأهيل متعددي الإعاقات.

ـ مراكز العلاج الطبيعي.

ـ مؤسسات التثقيف الفكري.

ـ مكاتب التأهيل.

ـ وحدات التخاطب.

ـ مؤسســات رعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع.

ـ مراكز التأهيل الشامل.

ـ مركز التوجيه النفسي.

خدمات قطاع الرعاية الاجتماعية للأطفال

ـ مكتبات الأطفال.

ـ أندية الأطفال.

ـ حدائق الأطفال.

ـ دور الحضانة.

ـ المؤسسات الإيوائية.

ـ الحضانات الإيوائية.

ـ نظام الأسر البديلة.

ـ الأسر المضيفة

ـ ترخيص تأسيس دار حضانة للأطفال.

ـ ترخيص تأسيس مؤسسة إيوائية.

ـ المؤسسات الاجتماعية.

خدمات قطاع الرعاية الاجتماعية للشباب

ـ دور المغتربين والمغتربات.

ـ أندية الدفاع الاجتماعي.

ـ الأندية الاجتماعية والثقافية.

ـ ترخيص تأسيس دار مغتربين/ مغتربات.

خدمات قطاع الرعاية الاجتماعية للمرأة

ـ مراكز استضافة وتوجيه المرأة.

ـ مراكز خدمة المرأة العاملة.

ـ مشروعات تنمية المرأة.

ـ وحدة تكافؤ الفرص.

ـ الأندية النسائية.

ـ الرائدات الاجتماعيات.

ـ خدمات قطاع الرعاية الاجتماعية.

ـ مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية.

ـ ترخيص إنشاء مكتب توجيه واستشارات أسرية.

خدمات قطاع الرعاية الاجتماعية للأحداث

ـ مكاتب المراقبة الاجتماعية.

خدمات قطاع الرعاية الاجتماعية للمتسولين

ـ مؤسسات المتسولين.