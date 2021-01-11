مساعدات عينية ودعم طبي.. خدمات وزارة التضامن الاجتماعي لـ«ذوي الإعاقة»

من خلال دور وزارة التضامن الاجتماعي المستمر في دعم ذوي الإعاقة؛ تدعم الوزارة عددًا من الخدمات الطبية لذوي الإعاقة فضلًا عن تقديم العديد من التسهيلات والدعم بهدف التيسير عليهم، وفي هذا الصدد؛ ترصد «الوطن» أبرز هذه الخدمات والمساعدات المُقدمة لذوي الإعاقة وذلك على النحو التالي:

أولًا: خدمات طبية تدعمها وزارة التضامن الاجتماعي

- خدمات التشخيص، والفحص النفسي من خلال مركز التوجيه النفسي.

- تقديم خدمات التقويم المهني بمراكز التقويم المهني.

- تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتخاطب بوحدة التخاطب.

- تقديم الخدمات التأهيلية من حالات الشلل الدماغي بمركز الشلل الدماغي وتوفير الخدمات الطبية.

- خدمات العلاج الطبيعي بأسعار مناسبة من خلال مراكز العلاج الطبيعي التابعة للوزارة والمنتشرة بالمحافظات وذوي الإعاقة البصرية على استخدام الكومبيوتر الناطق.

- توفير خدمات المكتبات السمعية، والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية.

- توفير برامج اللفظ المنغم، والسماعات الطبية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية تمهيدًا لدمجهم بالمجتمع والتعليم.

ثانيًا: مساعدات عينية تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي

تصرف الوزارة مساعدات في صورة عينية للأفراد، والجهات المختلفة، وتتمثل في الآتي:

المساهمة بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية، والطبية، ووسائل الانتقال للمعاقين من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع من خلال توفير الوسائل التي تساعدهم في التغلب على إعاقتهم مثل:

1- دراجة بخارية مجهزة: قيمة المساهمة ​50% من القيمة بحد أقصى (3000 جنيه).

​2- دراجة تجر باليد أو بمحرك صغير: قيمة المساهمة 75% كحد أقصى من القيمة (1000 جنيه).

3- كرسي متحرك كهربائي: قيمة المساهمة بحد أقصى 50% من القيمة (3000 جنيه).

4- كرسي متحرك: قيمة المساهمة 100% من القيمة بحد أقصى (1000 جنيه).

5- أجهزة تعويضية «سماعات وأحذية وشرائح ونظارات طبية ـ أطراف صناعية»: قيمة المساهمة 100% من القيمة بحد أقصى (2000 جنيه).

ويجوز تعديل قيمة هذه النسب في الحالات التي يرى فيها البنك ذلك بناءً على عرض رئيس قطاع التكافل الاجتماعي، واعتماد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.

ثالثًا: خدمات مديريات التضامن الاجتماعي

- شهادات تأهيل للعمل بها ضمن نسبة 5 % من العاملين في المصالح المختلفة.

- بطاقة تحقيق شخصية المعاق للاستفادة منها فى التيسيرات المقدمة للمعاقين مثل التخفيضات التي تمنح للمعاق على خطوط المترو والسكك الحديدية وهيئة النقل العام ومسارح الدولة.

- صرف الأجهزة التعويضية المختلفة عن طريق مكاتب التأهيل ومصنع الأجهزة التعويضية.

- خدمات تنمية المهارات وتعديل السلوك والمهارات المعرفية والمهارات اللغوية والتخاطب عن طريق الحضانات والجمعيات التي تعمل في مجال الإعاقة.

- صرف الدراجات البخارية للمعاقين طبقًا للضوابط والمعايير الخاصة بصرف الدراجة.

- أتاحت القوانين والقرارات الجمركية للمعاقين الحق في استيراد سيارة مجهزة طبيًا مع إعفائها من حد معين من الضرائب الجمركية تختلف باختلاف الفئة التي ينتمي إليها المعاق «معوق مدني – معوق عسكري».

- خدمات العلاج الطبيعي للمعاقين لتحسين درجة الإعاقة التي يعانون منها عن طريق مراكز العلاج الطبيعي.