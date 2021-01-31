شاهد عيان على حريق فيصل: الدخان مازال يتصاعد.. والعقار مخالف

قال أحمد خالد، شاهد عيان على حريق الطوابق في فيصل، إنه وفي تمام الساعة 10 من مساء الأمس، إشتم وجيران العقار رائحة دخان كثيف تصعد من العقار الجديد المبني بشكل مخالف على الطريق الدائري، ومع استبيانه لما يحدث وجد حريق كبير في مصنع الأحذية بالعقار، وقدم على إثر ذلك 10 سيارات للإطفاء للسيطرة على الحريق، وحينها هدء الحريق.

قامت قوات الأمن بإخلاء المبني من السكان

وأضاف «خالد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ومع انطفاء الحريق بشكل جزئي مساء الأمس، قدمت قوات الأمن إلى المبني لإخلاءه من السكان، ومع صباح اليوم، تصاعدت الأدخنة من العقار مرة أخرى: «لما سألنا ليه الحريقة اشتغلت تاني عرفنا أن المكان فيه مواد مشتعلة، والمطافي مكنتش عارفه تطفي كويس لأن العمارة مخالفة على الدائري».

الحريق نشب بمصنع للأحذية يعلوه برج به 100 شقة

وأوضح أن الحريق قد نشب في مصنع للأحذية ويعلوه برج طويل به ما يقارب الـ100 شقة، ولكن لا يوجد به الكثير من السكان.

4 من رجال المطافي أصيبوا جراء محاولتهم إطفائهم ذلك المصنع

وأكد أن 4 من رجال المطافي أصيبوا جراء محاولتهم إطفائهم ذلك المصنع، لافتًا إلى أنه ومنذ ساعة سابقة كان الدخان مازال يتصاعد من العقار، ولكنه حاليًا ليس بجوار المبني: «المطافي كانت لسه بتحاول تسيطر على الحريق، ومش قادرين يضخوا مياه بكثافة لأن العمارة لو خدت ميه زياده هتقع وهي مبنيه بالمخالفة على الدائري وهتسبب كوارث».