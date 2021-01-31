العالقون على الدائري بسبب «حريق فيصل» يستغيثون: بقالنا 5 ساعات عاوزين نروح

على مدار 18 ساعة متواصلة، يستمر حريق بمصنع أحذية أسفل عقار مكون من 14 طابقا، بجانب الطريق الدائري، داخل إحدى شوارع حي الهرم، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد النيران، كما تمكنت من إنقاذ 15 أسرة من قاطني العقار، وإخلاء عقارات بجواره، خوفا من سقوطه بشكل مفاجئ نتيجة تأثير النيران على الجدران.

ونتج عن الحريق إغلاق الطريق الدائري بسبب الدخان الكثيف المنبعث من ألسنة النيران، مما تسبب في حدوث تكدسات مرورية، وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرق بديلة للقادمين والمتجهين إلى وصلت المريوطية، وهي أن يسلكوا محور 26 يوليو المتجه إلى 6 أكتوبر، أو المتجه إلى ميدان لبنان، وطالب المرور عدم الصعود إلى الطريق الدائري نهائيا، لحين انتهاء الإطفاء.

العالقون على الدائري: بقالنا أكتر من 5 ساعات وعايزين نروح

ورصد «الوطن»، شكوى بعض المواطنين العالقين بسبب التكدسات وتوقف الطريق الدائري، حيث يقول مصطفى حجازي، أحد المواطنين العالقين على الطريق، منذ الـ12 ظهرا، إنه كان متجها من طريق بنها الحر إلى المعادي، حتى وجد تكدسا مروريا لم يشهده من قبل، عند محور روض الفرج أعلى الطريق الدائري.

وأضاف «حجازي»، أنه على بعد مسافات بسيطة، توجد بوابات مرورية لتنظيم المرور، وتقليل التكدس، موضحا: « بالرغم من ده كله بقالي 5 ساعات واقف على الدائري»، واصفا الحريق بأن الدخان المنبعث منه، يراه من كوبري الوراق».

كما قالت هبة محمد، مواطنة أخرى عالقة على الدائري، إنها ظلت أكثر من 5 ساعات على الكوبري، حينما كانت متجهة من طريق مصر إسكندرية الزراعي إلى ميدان الرماية عبر الطريق الدائري، وبعدما تخطت محور 26 يوليو، فوجئت بأن هناك حريق ضخم، موضحة أنها كانت تظن أن الأدخنة المنبعثة، خاصة بالمصانع.

وتابعت أنها بداخل السيارة ومعها طفلين، ووالدها المسن، الذي يحتاج إلى دواء، مؤكدة أنها لا تعلم ما يحدث حتى الآن إلا أن المعلومات التي وصلت لها أن هناك حريق ضخم بإحدى مناطق الهرم، مستغيثة برجال الحماية المدنية «ياريت حد يلحقنا عايزين نروح».