طبيب بووهان: 60% من مصابي نيباه حالتهم خطيرة مقارنة بـ15% لكورونا

قال الدكتور علي الوعري أستاذ الأمراض الصدرية في مدينة ووهان الصينية، إن فيروس نيباه لم يظهر في الصين، ولم ينتشر مسبقًا فيها، لكن تقرير صحيفة «جارديان البريطانية»، لفت إلى احتمالية أن تكون الجائحة القادمة هي فيروس نيباه، الذي تشبه أعراضه نظيرتها في فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الخفاش المتسبب في نقل هذا الفيروس يوجد في ماليزيا وتايلاند وميانمار، ومناطق بجنوب آسيا.

الاكتشاف في عام 1999

وأضاف في تصريحات عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «لا يمكننا الجزم بأن هذا الفيروس سينتشر من الصين»، مشيرًا إلى أنه جرى اكتشافه في عام 1999 بماليزيا، وتبين أن نسبة الوفيات كانت تتراوح ما بين 40% إلى 75% من المصابين، ثم ظهر في بنجلاديش والهند وسبب التهابات حادة في الرئة ونسبة المخ.

نيباه أخطر من كورونا

وتابع، أن فيروس نيباه يختلف عن كورونا في أنه يسجل حالات إصابة خطيرة، و60% من المصابين قد تتطور حالتهم لتصبح خطيرة مقارنة بـ15% في فيروس كورونا، مردفًا أن الفيروس ينتقل عن طريق إفرازات اللعاب أو إفرازات الخفاش نفسه، فلو أكل فاكهة معينة وأكلها الإنسان قد يصاب، وذكا الأمر بالنسبة إلى التبول، كما بينت الدراسات أنه قد ينتقل إلى الخنزير الذي يأكله الإنسان أيضًا.

كيف نقي أنفسنا من نيباه؟

وأردف: «لكي نقي أنفسنا يجب علينا أن نهتم بالنظافة وألا نأكل الأشياء غير مغسولة، وعمومًا فإن كل الدول لا تحتوي على هذا الخفاش بالضرورة».