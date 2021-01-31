أحد ضحايا مستريح المنيا: سرق منا أكثر من 6 مليارات جنيه

قال محمد عصام أحد ضحايا مستريح محافظة المنيا، إن الشخص كان يدعى «حسين»، ويعمل منذ أكثر من 3 سنوات، وكان يطلب من ضحاياه أن يمنحوه 100 ألف جنيه مع وعد أن يحصلوا على 35 ألف جنيه كل شهرين أي أن نسبة الربح تقدر بـ17% شهريًا، لافتًا إلى أنه منحه 180 ألف جنيه وزعم أنه يشغل الأموال في الرخام: «قال لنا بصدر الرخام وبيستورد حاجات من الصين، وقال لنا أنا ابن بلدكم ادوني فلوسكم هشغلها لكم، وقعد سنة واتنين وتلاتة شغال يدي الناس للفلوس».

عمدة «اداله 53 مليون جنيه»

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «لما قعد فترة ياخد ويدي للناس راحت الناس ادته فلوسها، وفي عمدة اداله 53 مليون جنيه، وسرق من الناس أكثر من 6 مليارات جنيه، أما الـ1.2 مليار جنيه مجرد قيمة الفوائد».

باع سيارته واشتغل عند الناس

وتابع، أنه يعمل سائق وباع سيارته بعدما خطب، لكي يُمنح قيمتها المالية ويستفيد من فوائدها في شراء الذهب ومستلزمات الزواج: «بعت عربيتي عشان اشتغل على الناس، وفي كان اللي بيعمل قرض بـ100 ألف جنيه لكي يحصلوا على الفائدة منه، ومدانيش أي جنيه رغم إنه اديته الفلوس في شهر أكتوبر».

الناس بتضرب بعض بالنار

وأتم: «الناس هنا كلها بتتخانق مع بعضها وفي ضرب نار وناس بتموت والناس بتعور بعض وناس ركبت شرائح ومسامير في جامعة المنيا، وادى لناس عددهم قليل فلوسهم، لأنه خايف منهم وعاوزهم يقفوا معاه لو حد قرب منه، ومن إسكندرية لأسوان الناس ادته فلوسههم».