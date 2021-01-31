الحماية المدنية: وصلنا بعد 3 ساعات من اندلاع الحريق بسبب تأخر الإبلاغ

قال اللواء علاء عبدالظاهر، مدير عام الإدارة العامة للحماية المدنية سابقا، إن الإدارة تلقت بلاغا الساعة السادسة مساء حول وجود حريق في مصنع أحذية في الهرم بعد 3 ساعات من اندلاع الحريق بعد محاولة المواطنين إطفاء المصنع من خلال طفايات الحريق وفشلهم في ذلك، مشيرا إلى أن المصنع كان إجازة ولا يتم فيه مباشرة العمل، لافتا إلى الحريق امتد إلى 3 أدوار.

خسائر مادية ونجاة جميع الأرواح

وأضاف «عبد الظاهر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية extra news، أن المكان لا تتوافر فيه اشتراطات الحماية المدنية التي تؤهل المصنع ليصبح مكانا لتصنيع الأحذية، وحاليا تمت السيطرة على مكان معين، لافتا إلى أن اللجنة الهندسية التي وقفت على السلامة الإنشائية للمبنى أوقفت الحماية المدنية عن العمل بعد الإطفاء لأن المبنى قابل للسقوط ويوجد خسائر مادية ولكن باقي العمارة بخير ولم يتم إصابة أي أشخاص لكن تواجدت بعض الاختناقات.

وقوع حجر على رأس ضابط

وتابع مدير عام الإدارة العامة للحماية المدنية سابقا: «وقع حجر على رأس أحد الضباط وهذا ما جعل اللجنة الهندسية المشرفة على المبنى توقف العمل في المبنى في الوقت الحالي، وأهم شيء الآن هو عدم إقامة أي مكان دون تحقق اشتراطات الحماية من الحرائق»، لافتا إلى وجود تنسيق من جانب المحافظة ومديرية أمن الجيزة والحماية المدنية مع إخلاء 15 شقة خوفا من تضرر أفرادها من تبعات الحريق الذي فوجئ به الجميع، موضحا أن أصحاب المصنع خافوا من إبلاغ الشرطة بسبب عدم تنفيذهم الاشتراطات الخاصة بمكافحة الحريق التي تتمثل في وجود طفايات حريق.