بحوث الصحراء: نمتلك الحلول العلمية لتملح آبار المزارع

أعلن مركز بحوث الصحراء استعداده تقديم خدماته للمزارعين والمستثمرين في الأراضي الجديدة حيث تعد مشكلة تملح مياه الآبار من أخطر العقبات التي تواجه المستثمرين الزراعيين، حيث يمكن أن يتسبب في دمار مساحات كبيرة من المزارع بسبب عدم صلاحية المياه للزراعة، نتيجة الحفر غير العلمي للآبار وعدم إجراء الدراسات اللازمة لتواجدات المياه وتحديد معدلات السحب التي تحفاظ على درجة ملوحة المياه عند المستويات المناسبة.

مركز بحوث الصحراء: محطات التحلية بالطاقة الشمسية الحل المناسب لأزمة ملوحة مياه الأبار

وقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز يقدم حلولا علمية وعملية للمزارعين و للمستثمرين الزراعيين والمجتمع الأهلي، لتحلية مياه الآبار وجعلها مناسبة لأغراض الزراعة والشرب من خلال خبرات علمائنا الواسعة في تكنولوجيا إنشاء محطات التحلية بالطاقة الشمسية التي تعتبر الحل الأفضل لعودة الحياة إلى المزارع التي تعاني من تملح مياه الري، حيث يمتلك المركز الريادة في تنفيذ عدد كبير من محطات التحلية في مناطق مختلفة في الصحاري المصرية ومناطقها الأكثر ملوحة بأحدث التكنولوجيا في العالم.

وأضاف أن المركز يمتلك الخبرات العلمية والفنية الرائدة في حفر الآبار بأسلوب دقيق يحقق أفضل نتائج بعد إجراء دراسات استكشافية تحدد تواجدات المياه في مختلف مناطق الاستصلاح في مصر، لنضمن حفر بئر إنتاجي يحقق طموحات المزارعين في الاستصلاح دون أن إهدار رأس مال المشروع في حفر بئر يكون عرضة للتدهور.

وأشار إلى أن مركز بحوث الصحراء يقدم خدماته العلمية والفنية للمستثمرين والمجتمع الأهلي أيضا في حفر الآبار بأحدث المعدات والأجهزة وفقا لأسلوب علمي محدد يجعل عملية حفر الآبار مضمونة وآمنة على الاستثمارات.