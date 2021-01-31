تطورات حالة كريم محمود عبدالعزيز بعد تعرضه لأزمة صحية.. «غادر المستشفى»

غادر الفنان كريم محمود عبدالعزيز المستشفي، منذ قليل، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلي هناك.

وقال الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز لـ«الوطن» إن شقيقه عاد إلي منزله وأصبح بصحة جيدة، مضيفًا: «عانى كريم من ازمة صدرية تنفسية شديدة ولكنه أصبح بصحة جيدة».

وكان محمد محمود عبدالعزيز قد نشر صورة لشقيقه علي سرير المرض عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «الحمد لله علي كل حال».