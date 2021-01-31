أستاذ طرق: خطة تطوير منطقة «السيدة عائشة» قديمة وضرورية

قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والكباري بجامعة عين شمس، إن كوبري السيدة عائشة، جرى تصميمه بشكل خاطئ، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من السيارات من أعلاه، وكان لابد من إزالة الكوبري، أو المقابر أو مساكن لتنفيذ خطة تطوير شاملة في المنطقة: «المكان أثري وهو ما أجل عملية الإصلاح».

المشروع حاليا أكبر من إزالة كوبري السيدة عائشة

وأضاف «عقيل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المشروع حاليا بات أكبر من كوبري السيدة عائشة، لكن يتم حاليا تطوير المنطقة بشكل كامل، حيث أنها إحدى أهم مناطق القاهرة الكبرى، وبها الكثير من الأثار الدينية والقاهرة الإسلامية والتاريخية.

محور الحضارات يضم عدد من الكباري الكبيرة تسهيلا لحركة المواطنين

وأوضح أن المشروع الذي تقوم القيادة السياسية بإنجازه حاليا، هو مشروع قديم حمل اسم «عين الحياة»، وحاليا جرى إنشاء محور الحضارات، الذي يضم عدد من الكباري الكبيرة تسهيلا لحركة المواطنين على طرق الأوتوستراد، وصولا بالفسطاط ونادي الأبطال، ويصل إلى الطريق الدائري وكوبري التونسي.

وأكد أن المقابر الموجودة في تلك المنطقة، تم نقل جزء كبير منها إلى مقابر أخرى، وعندما يخرج القرار، يكون قرار بإيقاف الدفن، ثم إعطاء فرصة لأصحاب المقابر في مسار تحديد الإزالة لنقل العظام ورفات الموتي، ثم حدوث الإزالة: «هي عملية معروفة قانونا وإجرائيا، ويأما ياخدوا مقابر جديدة أو تعويض».