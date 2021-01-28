نائب محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير ميدان السيدة عائشة خلال 6 أشهر

علق اللواء إبراهيم عوض مساعد محافظ القاهرة، على خطة تطوير ميدان السيدة عائشة، قائلًا: «بعدما نسقت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع المحافظة لعمل محور المحاضرات لربط منطقة متحف الحضارات بالطريق الدائري في اتجاه المنيب وإلى طريق الأوتوستراد والاستكمال في اتجاه ميدان السيدة عائشة، إذ بدأنا في 47 عقارًا و23 محلًا وسنؤمن 136 أسرة بمنطقة الأسمرات في مساكن مجهزة وكاملة الفرش والعفش».

وأضاف «عوض» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، مقدم برنامج «التاسعة» الذي يعرض عبر القناة الأولى، أنه جرى نقل الـ23 محلًا بالسيدة عائشة إلى منطقة سوق التونسي، بالقرب من كوبري التونسي، في إطار جهود الدولة لخلق محاور مرورية جديدة وتقليل الازدحام بالسيدة عائشة.

وتابع: «بدأنا عمل حديقة في الاتجاه الأيمن من صلاح الدين الشرقي، وسيبدأ الكوبري من صلاح الدين الشرقي تجاه الأطفال، وسيجرى إزالة كوبري السيدة عائشة الذي شهد مجموعة من الحوادث، وسنزيل 2760 مقبرة وننقلها إلى أماكن بديلة في 15 مايو».

وأردف نائب المحافظ: «سنضم مجرى العيون وسننقل المدابغ إلى محور الحضارات، كما سيجرى تطوير السياحة الدينية هناك، حيث يوجد مجمع الأديان بمصر القديمة والمتحف القبطي والكنيسة المعلقة، وذلك من أجل تحويل القاهرة القديمة إلى منطقة سياحية كبيرة، إذ أن توجه القيادة السياسية هو تطوير الفسطاط والقاهرة القديمة».

وحول تطوير منطقة القلعة، قال: «بدأنا بالحطابة خلف القلعة، ويجرى توسعة الطريق الدائري لربط محور الحضارات، وهذه المنطقة ستشهد تطورًا ممتازًا في الفترة المقبلة، وسيجرى توسعة ميدان الإمام الليثي ونفس الامر سينطبق على كل الأماكن الدينية، وسينتهي تطوير المنطقة في فترة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر».