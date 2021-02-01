اللجنة العرفية لحل أزمة مستريح المنيا: بنحاول نرجع للناس 600 مليون من 1.3 مليار

قال مجدي الجهمي، عضو اللجنة العرفية لحل أزمة مستريح المنيا، إنه جرى عقد جلسة عرفية مع طرفي الأزمة وهما شاب يدعى «حسين» وآخر يدعى «محمد عبدالله»، لافتًا إلى أن «عبدالله» أشار إلى أنه و«حسين» مديونان بـ1.3 مليار جنيه، وتم جمع أكثرها عن طريق المناديب، من كل محافظات الجمهورية، وخصص فائدة قدرها 16% لعملائه.

وأضاف «الجهمي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «مكنش بيشغل فلوسه، لكنه بيجمع فلوس على فلوس، ودي قضية أمن قومي، منطقتنا هتنفجر لمدة 10 سنين قدام، كما أنهما وسعا نشاطهما في محافظات أخرى، وحسين مترجم في السفارة الصينية ويجيد التحدث باللغة الإنجليزية وزعم أنه مرتبط بأعمال تجارية مع الصينيين.. ومحدش شافه إلا بعد المصيبة».

وتابع، أن أهالي المحافظة حصلوا على قروض من البنوك طمعًا في حياة كريمة، منهم أرامل ومطلقات، وحصل على مبالغ تقدر بـ82 مليون جنيه من السيدات: «المناديب هتتحبس والناس باعت بيوتها وراحت في داهية، وقلنا نرجع لشرع ربنا، وحكمنا برد رأس المال وقلنا بخصم الفوائد الربوية من كل شخص، وأن يقل حجم الدين.. الفوائد الربوية ستخرب البيوت».

وأردف: «جبنا أهله واتكلمنا معهم عشان ندي للناس حقوقهم، وهتبقى 600 مليون جنيه أو 700 مليون جنيه بدلًا من 1.3 مليار جنيه، وقالوا هنبيع كل ما نملك، ووالده قال هقلع ملط وهبيع كل شئ، واتفقنا معه على عمل توكيل للجنة العرفية لبيع كل ما يملك، وفي النهاية فإننا لم نمنع أحدًا من إبلاغ السلطات المعنية، وعموما فإننا لا نواجه عقوبات كبيرة، لكن المناديب لا يتعاونون معنا، فهناك 100 مندوب لديهم 300 مليون جنيه، وإن تنازلوا عنها فسيرتاح الجميع».