عواض: أتمنى تركيز الإعلام على كرة اليد بعد انتهاء البطولة

قال اللاعب أشرف عواض، لاعب منتخب مصر لكرة اليد السابق، إن تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد كان رائعا، ولم ينقصه سوى وصول مصر لمنصة التتويج، لافتا إلى أن الجميع سعيد بأداء المنتخب المصري، موجها الشكر إلى كل المتطوعين في البطولة الذين ساعدوا المنتخبات والتي بلغ عددهم 32 منتخبا.

وأضاف «عواض» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أنه لعب في عدة بطولات في أوروبا، ولكن التنظيم المصري في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا كانت متفوقا على تنظيم بطولات سابقة، وأثبت أن مصر لديها قدرة على تنظيم البطولات الدولية رغم أي أزمة، لافتا إلى أن التعليق من قبل كابتن خالد خيري على مباريات البطولة، حمس الجميع وشجع البعض على متابعة مباريات كرة اليد.

عواض: أتمنى اهتمام الإعلام بكرة اليد بعد البطولة

وتابع «عواض»: «كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى، ولكني أتمنى اهتمام وسائل الإعلام باللعبة، حتى بعد انتهاء كأس العالم، لأن نسبة كبيرة من الجماهير ستحب المشاركة، وأوجه شكري إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على مجهودهم في دعم خروج البطولة بأحسن صورة».

أداء المنتخب الجيد طمعنا في أولمبياد طوكيو

وواصل: «المنتخب طمعنا أن نرى منه أداء جيدا في أولمبياد طوكيو، بعد أدائه القوي أمام روسيا والدنمارك، وربنا يوفق الشباب ويارب التجهيزات تكون أفضل من التجهيزات الحالية بسبب فيروس كورونا، ومدير الفريق الحالي مكمل حتى بطولة طوكيو، وإن شاء الله هنحاول نرفع اسم مصر في العالي».