اتحاد اليد: مصر نجحت في تنظيم كأس العالم.. و«25 منتخبا رجعوا بلدهم سالمين»

قال المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد واللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد، إن أكثر من 25 منتخبا غادروا البلاد مؤخرا، بعد نهاية مشوارهم في بطولة العالم، سالمين إلى بلادهم، ولم يصبهم أي أذى خلال فترة إقامتهم بمصر للمشاركة بالبطولة، وهذا أكبر دليل على نجاح مصر في تنظيم البطولة من جميع النواحي، بالإضافة إلى شهادات كل دول العالم، على تنظيم مصر لبطولة عالمية بهذا الحجم، في ظل وباء كورونا الذي يعاني منه العالم حاليا.

مصر نظمت البطولة في هذا الظرف الصعب

وأضاف «نصر»، خلال مداخلة هاتفية الجمعة، مع قناة «TeN»، كل الدول، كانت منحازة للحل الأسهل بتأجيل البطولات التي ستضيفها، أو إلغائها من الأساس، إلا أن مصر تحملت المسؤلية وتصدت لتنظيم البطولة، وسطرت تاريخ جديد، يؤكد قدرة مصر في تنظيم كل المحافل الدولية في أصعب الظروف.

مباراة مصر أمام الدنمارك كانت عظيمة ومارثونية

وعن الناحية الفنية للبطولة وحصول منتخب مصر على المركز السابع، أشار رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إلى أن المباراة الكبيرة والعظيمة والمارثونية، التي قدمها المنتخب المصري أمام بطل العالم منتخب الدنمارك، سيتذكرها التاريخ طويلا، وتثبت أن مصر يمكن وضعها بكل سهولة ضمن عظماء لعبة كرة اليد حول العالم.

يشكر لاعبي المنتخب وجهازهم الفني والإدراي

وأكد على شكره الكبير، لكل لاعبي المنتخب المصري وجهازهم الفني والإداري، كاشفا أن الأداء الذي قدموه على مدار البطولة، تخطى كل الطموحات، وجعل الحزن يسطير على الجميع بعد الإقصاء من البطولة، بهذه الطريقة الدراماتيكية، ومنبها أن تلك الخسارة تمثل درسا كبيرا تعلمه اللاعبون، ومتمثل في «أن كل كورة وكل تمريرة وكل حاجة لازم تهتم بها جدا، وتركز مع كل تفصيلة في اللقاء حتى تصل لمنصة التتويج في النهاية».

وواصل «الحمد لله إحنا ماشيين في الطريق الصح، وإن شاء الله نقدر نكمل بهذا الطريق».