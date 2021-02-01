أزمة صدرية تنفسية.. محمد محمود عبدالعزيز يكشف تطورات حالة شقيقه الصحية

وجه المنتج محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الشكر لكل من اهتم وحاول الاتصال به من أجل الاطمئنان على شقيقه كريم.

وكتب محمد عبدالعزيز: «شكرا لكل اللي حاول يتصل للاطمئنان على كريم وآسف أني مش عارف أرد على اتصالات ورسايل حضراتكم، الحمد لله كريم بخير، أزمة صدرية تنفسية شديدة شوية الحمد لله على كل حال»

و تعرض كريم محمود عبدالعزيز لأزمة صحية، منذ ساعات قليلة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم هناك.

ونشر المنتج محمد عبدالعزيز، شقيق كريم محمود عبدالعزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة لشقيقه كريم أثناء تواجده على سرير بأحد المستشفيات ويتلقى جلسات بخار وعلق عليها قائلا: «الحمد لله على كل حال».

ومنذ إعلان خبر مرض كريم عبدالعزيز وانهالت الدعوات من الوسط الفني والجمهور متمنين له سرعة الشفاء.

وقد احتفل كريم منذ أيام بعيد ميلاد الفنان صلاح عبدالله حيث هنأه عبر انستجرام بطريقة كوميدية حيث كتب تهنئة علي غرار أبيات شعر: «في يوم زي ده جالنا صاصا وجاب معاه كل الخُلاصة خُلاصة الضحك والطيبة والجدعنة والرجولة ولو تزعله يضرب القَمَّاصة وفي ثانية وبدون مُقَدِّمات يقعد معاك قاعدة يدّيك فيها الخُلاصة بنحبك بجد يا صاصا كل زنة وأنت طيب يا زازا».

جدير بالذكر أن كريم محمود عبدالعزيز ينتظر عرض فيلمه الجديد «موسى»، في دور العرض

فيلم «موسى» من بطولة إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبواليزيد، محمود حافظ، سارة الشامي، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

ونشر المخرج بيتر ميمي مؤخرا عبر صفحته على الفيسبوك الملصق الدعائي للفيلم، وعلق عليه قائلاً: «بعد ساعات قليلة الإعلان التشويقى الأول لفيلم موسى، مشروع مهم جدا بالنسبة لي، ابتديت الشغل عليه من 2017، حاولت مع فريق العمل يكون حاجة مختلفة وخطوة للتغيير والتجديد فى المحتوى والشكل السينمائي.. العالم القديم لازم ينتهى».