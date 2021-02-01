أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-2-2021 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في محلات الصاغة لليوم الثالث على التوالي في أول أيام الأسبوع بالبورصات العالمية، اليوم، الاثنين 1 فبراير الحالي، مقارنة بالأسعار التي وردت بنهاية تعاملات أمس الأحد، إذ شهد المعدن الأصفر استقرارًا في الأسعار مساء أمس.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 926 و928 جنيهًا.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 810 و 812 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 694 و 696 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، الاثنين بين 6480 و 6496 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 925714 و928000 جنيها.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28754 و 28825 جنيها.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الاثنين

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، اليوم الاثنين الموافق 1 فبراير، 940.49 جنيه، و59.85 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 822.94 جنيه، و52.37 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 705.38 جنيه، و44.89 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب سجّلت استقرارًا في الأسعار، نهاية تعاملات السبت، الموافق 30 يناير، حيث شهدت أسعار الذهب تذبذبا واضحا على مدار العام الماضي 2020 بين الارتفاع والانخفاض، متأثرًة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار.