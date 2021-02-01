«خالد» تغلب على إعاقته بصنع المجسمات و الرياضة: «إعاقتي سر نجاحي»

لم يقف عند إعاقته التي بدأت تظهر ملامحها منذ كان في عمر 14 عاما، مثلت تلك الإعاقة دافعا له ليثبت ذاته يوما بعد يوم، ليس فقط على الصعيد المهني بل وصل كفاحه إلى مجال الرياضة بحصده عدة بطولات، عشق النحت على الخشب وأعطاه وقته وجهده فكانت النتيجة مبهرة، تمكن من صنع العديد من المجسمات منذ أن كان في السابعة.

كان أول ما صممه هذا الشاب الذي استحق لقب فنان عن حق تايتانيك الشهيرة بناء على طلب صديق له وصنعها حينذاك من الأبلكاش ، ورغم محاولات الكثيرين لإثنائه لكنه لم يستجب يوما ما لهذا أو ذاك، بل برع أكثر وأكثر حتى لاقت تصميماتك إعجاب كل من حوله.

خالد أحمد السعيد، 31 عامًا، حاصل على الثانوية الصناعية، قسم كهرباء، مقيم بدمياط، أصيب بضمور في العضلات في عمر 14 عامًا، ورغم ذلك قرر ألا تعرقله الإعاقة عن مسيرة كفاحه، تحداها وأثبت ذاته بموهبته وحلمه البسيط.

«قررت تجسيد أي شكل يعجبني بالفل أو الخشب»، قالها خالد، متابعا: «أول مجسم صنعته كان مركب تيتانك الشهير بناء على طلب صديقي حينها كنت لا أزال في سن السابعة ونفذت المجسم خلال أسبوعين، وللأسف ناس قليلة جدا بتقدر فني وموهبتي، خلاف ذلك أجد انتقادات ودائما ما أسمع عبارة أنت بتضيع وقتك وجهدك في الفاضي، مين هيقدر شغلك ده وبتسحب كهرباء كثير على الفاضي.. نفسي أحد ما يؤمن بموهبتي ويدعمني».

يواجه «خالد»، مشكلة في تسويق المجسمات التي ينفذها بالطلب فحسب، متمنيا أن يصنع المزيد والمزيد من المنتجات، ويجد إقبالا كبيرا خاصة وأن كل تصميماته يدوية وليست مميكنة: «التسويق وعدم التقدير هما أبرز عقباتي مع عدم وجود إمكانية مادية لتصنيع كميات كبيرة من التصميمات».

وأشار إلى استخدامه الزجاج والمعادن مع الأخشاب في تصميماته، متمنيا أن يجد وسيلة لتسويق منتجاته: «نفسي شغلي يوصل لكل الناس ويدخل كل بيت في مصر».

وحول إعاقته قال: «كنت بمارس علاج طبيعي زمان لكن وجدت كله مسكنات لذا تجاهلت العلاج وإعاقتي لم ترجعني يوما ما عن حلمي بل هي أكبر دافع لإثبات ذاتي، فشاركت في بطولات رياضية عدة كتنس طاولة والسباحة وألعاب القوى وتمكنت من الحصول على ميداليتين في رياضة الرمح، حيث حصدت المركز الثاني والمركز الثالث في القرص، كما حصدت المركز الثاني في تنس طاولة 2019 م، أما السباحة فمثلي الأعلى فيها هو البطل الرياضي عبد الله أبو هيف وبتمني تحقيق مراكز متقدمة فيها».

.