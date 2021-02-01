وكيل أوقاف دمياط: وزعنا 900 وجبة كهدايا على مرضى 6 مستشفيات

زار وفد من مديرية أوقاف دمياط برئاسة الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط وبحضور أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، معهد الكلي بمستشفي كفر الغاب بكفر سعد تلاه أقسام الكلي والقدم السكري والحريق بالمستشفى التخصصي بالأعصر بدمياط ثم اختتمت الزيارة بمعهد الأورام بدمياط، حيث تم تقديم الدعم الغذائي والمعنوي والإنساني للمرضى، وتوزيع نحو 300 وجبة؛ ليبلغ مجمل الوجبات الموزعة 900 وجبة.

وقال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة دمياط، إنهم وزعوا 900 وجبة على المرضى بالمستشفيات، بهدف رفع الروح المعنوية لديهم ومساعدتهم، خاصة وأن مريض الفشل الكلوي الذي يجري جلسات، بمعدل 3 أسبوعيا، لا يقوى على الحركة والعمل، ويحتاج إلى مساعدة الجميع له، كي يتمكن من ممارسة حياته ومواجهة مرضه.

وأضاف «سلامة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «وزعنا نحو 900 وجبة على المرضي بـ 6 مستشفيات، وهي العام والتخصصي والأورام وفارسكور وكفر سعد و كفر الغاب ، ولازالنا نواصل مشوارنا في دعم هؤلاء المرضى، وفقا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، التي طرحت علينا الفكرة، ورأت أن كل مريض حينما يحصل على وجبته جافة غير مجهزة، أفضل كثيرا؛ كي يعدها وفقا لما يرغب، في الوقت الذي يريده».

ووفقا لوكيل الوزارة، فالوجبات عبارة عن شنطة 8 كيلو للفرد، مكوناتها «كيلو لحمة، و3 كيلو أرز، وكيلو مكرونة، و2 كيلو بطاطس، وكيلو شعرية»، وزعت بدعم كبير من «الأوقاف» والأهالي و بمشاركة عدد من نواب مجلس الشيوخ .

وفي وقت سابق، نظمت المديرية قافلة طبية لصالح مرضى مستشفى طوارئ كفر سعد وفارسكور العام؛ إذ زار «سلامة» المرضى، وقدم الدعم والوجبات لهم، ووعدهم بتكرار الزيارات، داعيا الله أن يخفف عنهم، وأن يعجل بشفائهم.

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