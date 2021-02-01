39802 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27035 طنا تشمل: 800 طن رمل و20595 طن فوسفات و1816 طن يوريا و464 طن ورق مناديل و3360 طن زيت طعام .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39802 طنا تشمل: 29800 طن ذرة و7145 طن حديد و2297 طن خردة و560 طن خشب زان، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 805 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (فاصوليا وبطاطس وكرنب وبسلة وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (ريحان وبصل) وفواكة (برتقال وفراولة ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وأوكرانيا والجزائر وإنجلترا ومالطا وسلوفينيا وأمريكا وكرواتيا وإيطاليا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 310 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2296 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 73506 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46502 طنا ،كما بلغت حركة تداول الشاحنات 4443 شاحنة .

هذا و قد شاركت هيئة ميناء دمياط في برنامج تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط «YEP MED» والممول من مؤسسة التعاون عبر الحدود في البحر المتوسط التابعة للإتحاد الأوروبي «ENI».

ويستهدف البرنامج تقديم دورات تدريبية للشباب الدمياطي من الجنسين وذلك لبناء قدراتهم و تنمية مهاراتهم بما يؤهلهم للعمل في الموانئ البحرية مستقبلاً.

وتقوم هيئة ميناء دمياط حالياً باتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في البرنامج بالتعاون مع كافة الجهات المعنية هذا و يمتد البرنامج لـ 30 شهرا ويتضمن التدريب في 3 مجالات رئيسية وهي: التجارة الخارجية و التنمية المستدامة ولوجستيات الموانئ.

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