مسؤل بـ«حياة كريمة»: بدأنا العمل بـ1500 قرية لخدمة 18 مليون مواطن

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مسؤول مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إنّ المبادرة جهد متكامل ومخطط تشارك به الحكومة والمجتمع المدني وأصحاب المبادرات التطوعية، موضحا أنّ التكليف الرئاسي فيما يخص المبادرة مرّ بمرحلتين، الأولى 2 يناير 2019 وكانت تستهدف تجمعات ريفية للعمل على مستوى القرى، وانتهى العمل بها في 143 قرية، وجار الاستعداد لاستكمال العمل والوصول لـ375 قرية قبل 30/6 المقبل.

4500 قرية مستهدفة بمبادرة حياة كريمة

وأضاف مسؤول مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه في 29 نوفمبر 2020 بالتوسع في البرنامج ليشمل الريف المصري بالكامل، وهناك 4500 قرية مستهدفة، ويشرف على البرنامج وينسق بين أطرافه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي يتبني العمل على مستوى المراكز الإدارية بالكامل.

ولفت إلى أنّ العمل بدأ في 51 مركزل، لخدمة 1500 قرية يعيش بها 18 مليون مواطن، على أن يتم انتهاء الأعمال بها خلال عام واحد، موضحا أنّ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنهاء الأعمال بالبرنامج بالكامل بالمرحلة الجديدة التي تستهدف ريف مصر يكون خلال 3 سنوات، على أن يكون العمل في العام الأول في 51 مركزا ويضم 1443 قرية.

البرامج التي يرعاها الرئيس السيسي تنتهي في المواعيد المحددة

واستكمل مسؤول مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتاد في المبادرات والبرامج التي يرعاها، أن تنتهي في المواعيد المحددة وقبل المواعيد المحددة وبمعدلات الجودة التي يكلف بها.

وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قال إنّ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» بالمرحلة الأولى استهدفت 60 قرية، والـ60 قرية كان بها أعمال ومشروعات بكل المجالات التي تستهدف رفع البنية التحتية وكانت تكلفتها نحو مليار جنيه مصري.