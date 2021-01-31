محافظ بني سويف يبحث خطة تنفيذ «حياة كريمة» لتطوير 65 قرية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، العميد مهندس أحمد عبد الفتاح، رئيس جهاز تعمير بني سويف، التابع للجهاز المركزي للتعمير، بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، لمناقشة خطة العمل المشتركة فيما يتعلق بمبادرة «حياة كريمة» التي يتم تنفيذها بقرى المحافظة، ضمن المشروع القومي لتطوير ألف قرية على مستوى محافظات مصر.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تنفيذ عدد من الإجراءات المحددة لضمان التواصل المستمر والمتابعة الدائمة لأعمال المبادرة المقرر تنفيذها بقرى ناصر وببا، ومنها: تخصيص موظف من جهاز التعمير للتواصل مع اللجان المختصة بديوان عام المحافظة المشرفة على تنفيذ المبادرة، بجانب قيام ذاك الموظف بحضور الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها بالمجالس القروية، بهدف وضع وترتيب الأولويات والاحتياجات الأساسية في القطاعات الحيوية الخدمية التي تمس حياة المواطنين وفقا للمعايير التي حددتها رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ، على أن المشروع أولوية أولى للجهاز التنفيذي بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشدداً على أهمية تكاتف كافة الجهود لتذليل أي عقبات وتيسير الإجراءات للإسراع في بدء تنفيذ تلك الأعمال ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كل الجوانب الخدمية، وذلك لتغيير واقع حياة المواطنين، على نحو أفضل وأشمل، لمواكبة الجهود التنموية الأخرى التي تشمل كل القطاعات بالدولة.

يشار إلى أنه قد تم إدراج 65 قرية بناصر وببا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي من المقرر أن تشهد أعمال تطوير شاملة، تتضمن تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف، الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وإنشاء مواقف وأسواق نموذجية وتأهيل وتبطين الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية لتقديم خدمات أفضل لسكان القرى وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية.

كما تم تشكيل لجان مختصة بمشروعات المبادرة في القطاعات المستهدفة، بجانب تشكيل لجنة عليا برئاسة المحافظ وإشراف نائب المحافظ ومتابعة معاون المحافظ والمستشار العسكري بجانب رؤساء المدن والقطاعات والإدارات المعنية لتشمل الإشراف على لجنة التخطيط المحلية، بجانب تشكيل لجان شبابية بها عدد من شباب البرنامج الرئاسي وشباب مبادرة تأهيل وتمكين وممثلين لشباب القرى المدرجة في التطوير.

وإضافة إلى هذا، جرى عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القرى المدرجة في المبادرة، وذلك للوقوف على أهم الاحتياجات والنقاط الساخنة والملحة وترتيب الأولويات للبدء فيها.