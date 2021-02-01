تطوير الريف.. مشروع يحمل التنمية لـ58 مليون مواطن (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبوزيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تطوير الريف.. مشروع يحمل التنمية لـ58 مليون مواطن».

تطوير الريف المصري يحمل التنمية لـ60% من المواطنين

وجاء في التقرير، أنّ تطوير الريف مشروع يحمل التنمية لـ58 مليون مواطن، وهي مبادرة رئاسية جديدة تضاف إلى المشروعات القومية التي حققت قفزة في مجال التنمية المجتمعية خلال وقت قياسي، كما أنّ المشروع القومي لتطوير الريف المصري يحمل التنمية لـ60% من المواطنين، ويستهدف تغيير وجه الريف المصري وإحداث نقلة نوعية كبيرة ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوصول بالريف المصري لأسمى مراتب التطور والتقدم على غرار وضع الريف الأوروبي من تقدم وحضارة وحياة تليق بآدمية المواطنين.

المشروع يهدف لتحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطن

وأضاف التقرير، أنّه لأول مرة في تاريخ مصر يتم تنفيذ مبادرة لتطوير الريف المصري كله في وقت واحد، إذ إنّ خطة المشروع تهدف لتحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطن يعيشون في الريف، ما يعكس مدى ضخامة المشروع الذي يتكلف 515 مليار جنيه.

حظيت المبادرة بتأييد شعبي واسع وستخلق فرص عمل

وتابع التقرير، أنّه من المتوقع أن تغير المبادرة وجه مصر بالكامل وتحقق تنمية شاملة في كل ربوع البلاد، إذ حظيت بتأييد شعبي واسع وتخلق مزيد من فرص العمل الجديدة في جميع القرى، ما يساعد على رفع مستوى الدخل للفرد والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، كما يسهم المشروع في الحد من ظاهرة الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر، عن طريق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالريف المصري، وتطوير الخدمات بما يليق بالمواطن المصري.