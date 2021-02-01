«الداخلية» تحصّل 700 ألف جنيه غرامة كمامة في يوم واحد

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 14123 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ14002 شخصًا المقدرة بـ 700 ألف و100 جنيه، وتحرير محاضر لـ121 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وتمّ تحرير 555 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 206 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1599 أرجيلة.