4 إصابات في الوسط الفني خلال 24 ساعة.. بينهم حوادث وأمراض

شهد الوسط الفني خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث المؤلمة والتي تتراوح بين حوادث وإصابات.

كريم عبدالعزيز يتعرض لوعكة صحية

تعرض الفنان الشاب كريم محمود عبدالعزير خلال الساعات القليلة الماضية إلى وعكة صحية دخل على أثرها المستشفى، بعد أن عانى من أزمة صدرية وخضع لعدة ساعات لجهاز أكسجين ثم انتقل إلى منزله.

ونشر الفنان والمنتج محمد عبدالعزيز، شقيق كريم محمود عبدالعزيز، صورة للأخير على سرير المرض عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا: «الحمد لله على كل حال».

نقل عادل الفار إلى العناية المركزة

تم نقل الفنان عادل الفار خلال الساعات القليلة الماضية إلى العناية المركزة بعد تعرضه لإغماء.

وقد عانى «الفار» مؤخرا من حالة نفسية سيئة بعد أن أعلن معاناته مع الوسط الفني حيث أنه أصبح وحيدا ولا يسأل عليه أحد.

إيمي طلعت زكريا تتعرض لوعكة صحية

كما أعلنت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، تعرضها لوعكة صحية ألمت بها ودخلت على إثرها المستشفى أثناء تواجدها بمدينة الغردقة في رحله قصيرة.

ونشرت إيمي صورة لها من داخل المستشفي وعلقت «والله كنت رايحة الغردقة يومين أغير جو بس بكل نشاط وحيوية، قضيتهم في المستشفى، الحمد لله على كل شيء».

ولم تكشف حتى الآن سبب احتجازها في المستشفى ولكنها ظهرت خلال الصور التي نشرتها في يدها «كانيولا»، وبها محاليل.

فادي خفاجة يتعرض لحادث سير

تعرض الفنان فادي خفاجة صباح أمس إلى حادث سير أدى إلى تحطيم سيارته بالكامل، ونشر من خلال حسابه على «فيس بوك» صورة للسياره وهي تبدو محطمة من أثر الحادث وعلق: «اتقلبت بالعربية، والحمد لله».