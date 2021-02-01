التحريات في حريق عقار الهرم: السبب ماس كهربائي وتصالحه مرفوض

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية فى واقعة حريق الهرم، التى نشب في العقار السكنى بالقرب من الطريق الدائري بحي الهرم، عن تفاصيل جديدة كشفها الفحص والتحرى عن أن العقار المكون من 14 طابقا، يتضمن كل طابق منها 9 شقق سكنية، مبني دون ترخيص، على مساحة 1000 مترمربع.

وأوضحت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن مالك العقار المقبوض عليه من قبل جهات التحقيق، قدم طلبا للتصالح وتم رفضه من قبل الحي.

وبحسب التحريات والتحقيقات، فإن الحريق نشب فى البدروم والطابق الأرضى وهما عبارة عن مخازن أحذية كوتشي، مملوكة لصحاب العقار، المتحفظ عليه لمناقشته حول ملابسات الواقعة.

التحريات ترجح: ماس كهربائي وراء اندلاع الحريق

وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث التى جرت تحت قيادة اللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية والعميد طارق حمزة رئيس المباحث لقطاع غرب الجيزة، عن أن أسباب الحريق ماس كهربائى، وذلك بعد مناقشة صاحب العقار الذى أكد فى محضر الشرطة أنه قبل الحريق بـ3 أيام حدثت مشكلة فى لوحات الكهرباء بالمخزن وتم إصلاحها، إلى أن فوجئ بنشوب الحريق.

مادة الكاوتش الخاصة بالأحذية

وأفادت تحريات المباحث ومناقشة صاحب العقار ومالك المخزن، أن أسباب اشتعال النيران على مدار 3 أيام متواصلة، هو المادة التى تستخدم فى الكاوتش الخاصة بالأحذية، وأن البدورم ليس به أي فتحات تهوية تساعد القوات على عمليات الإطفاء، وأن الحريق تسبب فى سقوط سقف المخزن وتاكل جدران العقار، وتم تشكيل لجنة هندسية بمعرفة المحافظة بالتنسيق مع النيابة العامة، لاعداد تقرير ولمعرفة عما إذا كان الحريق قد اثر على العقار والأعمدة الخاصة به.

وعن الموقف الفني لصلاحية العقار، فقد رحج التقرير أن تكون الإزالة هي القرار الأنسب، خصوصا وأن النيران ظلت مشتعلة حول جدران العقار والأعمدة لنحو 3 أيام.

تكدس مروري أعلى الدائري والهرم وفيصل.. والطرق البديلة

وتسبب الحريق في وقوع تكدس مرور على مدار 48 ساعة الماضية ولايزال التكدس موجود اعلى الطريق الدائرى وفي شارعي فيصل والهرم، وقامت الإدارة العامة للمرور بعمل عدة تحويلات لتفادى الاختناقات المرورية أعلى الطريق الدائرى إلا أنها ذلك تسبب في تكدس مرور في شارعي فيصل والهرم.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن الطريق البديلة، وجاءت كالتالي القادم من أكتوبر ومتجه إلى الطريق الزراعي يسلك يمينا اتجاه وصلة المريوطية اتجاه الدائري الشرقي المنطقة الثالثة.

القادم من الطريق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة اتجاه وصلة المريوطية ويرغب في الدخول يمينا في تجاه محور صفط يسلك إجباري الجانب الأيسر اتجاه ميدان الرماية ومناطق أعلى الصحراوي.

القادم من الزراعي اتجاه صفط اللبن ينزل إجباري يمينا تجاه محور ٢٦ يوليو.

القادم من 6 أكتوبر من أعلى محور ٢٦ يوليو ويرغب في الصعود إلى الطريق الدائري تجاه وصلة المريوطية يستمر في السير تجاه ميدان لبنان، مع غلق مطلع غبور من الطريق الزراعي تجاه المريوطية.