محافظ أسيوط يتفقد مخزن المستلزمات الطبية الإقليمي بحي غرب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مخزن المستلزمات الطبية الإقليمي التابع لمديرية الصحة بحي غرب، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية وخاصة المستخدمة في المستشفيات للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، ضمن جولاته الميدانية على مخازن المستلزمات الطبية والأدوية بالمحافظة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية ومخازن الأدوية بالمحافظة.

بدأ المحافظ جولته،اليوم، بتفقد مخزن المستلزمات والمهمات الطبية الإقليمي بحي غرب أسيوط والتقى الدكتورة نسرين عبدالرحمن مدير وحدة المستلزمات الطبية والمشرف الفني على التموين الدوائي بمديرية الصحة، وتفقد أقسام المخزن وشاهد وصول ثلاجات الأمصال التي سيتم توزيعها على المستشفيات والوحدات الصحية كما شاهد أنواع المستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة في مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد

وتأكد المحافظ من توافرها بكميات لسد الاحتياجات المحلية وتوافر كميات احتياطية منها كما تفقد مخازن الأجهزة الطبية والمهمات والمستلزمات الخاصة بجميع المستشفيات وتابع نسب التوزيع والاحتياجات مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالإحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من المهمات والمستلزمات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشروط السلامة المهنية والأمن بجميع المخازن لحمايتها من الأخطار مشددًا على ضرورة تفعيل منظومة العمل الالكترونية لحصر جميع مكونات المخزن والكميييات المنصرفة والواردة بصفة مستمرة.

ووجه محافظ أسيوط مسئولي مخازن المستلزمات الطبية بضرورة المتابعة المستمرة لمخزون المهمات والمستلزمات لضمان سد العجز في المستشفيات وتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من المستلزمات والمهمات الطبية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات.

وواصل المحافظ، جولته بتفقد أحياء ومراكز المحافظة لمتابعة أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب ضمن خطة المحافظة لرد الشئ لأصله والتي تنفذها الهيئة القومية للطرق كما تابع أعمال تطوير شارع 26 يوليو وشارع ثابت تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد

وأصدر المحافظ توجيهاته لرئيس حي غرب بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الرصف التي تجرى بشوارع وميادين الحي واستكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ومراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى إنه تم اعتماد ما يقارب من 400 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 – 2021 لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى جولاته الميدانية بالقرى والمراكز ومتابعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة ومنها أعمال الرصف التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين موجها بضرورة التنسيق بين مسئولي الهيئة القومية للطرق ورؤساء المراكز والأحياء لبحث أوجه التعاون في مجال صيانة الطرق وتطوير نظم الصيانة وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي سيجري تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة والاستفادة من خبرات الهيئة.