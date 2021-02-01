استمرار توقف حركة المرور أعلى الدائري في اتجاه المريوطية بسبب الحريق

تسبب حريق الهرم، الذي نشب في عقار بالقرب من الطريق الدائري، في توقف حركة المرور أعلى الدائري في الاتجاهين من صفط اللبن إلى المريوطية والعكس، كما يشهد شارعي الهرم وفيصل تكدسا مروريا.

زحام شديد في شارعي فيصل والهرم

وقامت الإدارة العامة للمرور بإجراء عدة تحويلات لتفادي الاختناقات المرورية أعلى الطريق الدائري، إلا أن ذلك تسبب في تكدس مروري فى شارعي فيصل والهرم.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن الطريق البديلة، فالقادم من أكتوبر ومتجه إلى الطريق الزراعي يسلك يمينًا في اتجاه وصلة المريوطية في اتجاه الدائري الشرقي المنطقة الثالثة.

أما القادم من الطريق الدائري الشرقي في المنطقة الثالثة اتجاه وصلة المريوطية، ويرغب في الدخول يمينًا في تجاه محور صفط، عليه أن يسلك إجباريًا الجانب الأيسر في اتجاه ميدان الرماية ومناطق أعلى الصحراوي.

والقادم من الطريق الزراعي في اتجاه صفط اللبن، عليه أن ينزل إجباريًا يمينًا في اتجاه محور 26 يوليو.

أما القادم من كوبري 6 أكتوبر من أعلى محور 26 يوليو، ويرغب في الصعود إلى الطريق الدائري في اتجاه وصلة المريوطية، عليه ان يستمر في السير تجاه ميدان لبنان، مع غلق مطلع غبور من الطريق الزراعي تجاه المريوطية.