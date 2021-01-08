الكنيسة عن ظهور راهبة متوفاه منذ 14 عاما في قداس عيد الميلاد: لم يحدث

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عدم صحة ما تداوله بعض الأقباط على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص ظهور الأم إيريني الرئيسة السابقة لدير الشهيد أبي سيفين للراهبات، خلال صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، الذي ترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وقالت الكنيسة، في بيان لها: «بخصوص مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ظهور المتنيحة – المتوفية - تماف إيريني الرئيسة السابقة لدير الشهيد أبي سيفين للراهبات خلال صلوات قداس عيد الميلاد المجيد في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، تؤكد الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسية أن هذا ليس ظهورًا للأم المتنيحة وأن الموجودة بالفيديو هي أم راهبة كانت مشاركة في قداس العيد، و في إطار حرص الكنيسة على عدم انتشار أية أخبار مغلوطة وجب هذا التوضيح».

والأم إيرينى رئيسة دير أبي سيفين توفت في 31 أكتوبر سنة 2006م، وقد زعم بعض الأقباط ظهورها خلال قداس عيد الميلاد، باستخدام صورة مفبركة، وهي من مواليد 9 فبراير 1936، وحملت اسم «فوزية يسى خلة»، وقد نالت سر المعمودية على يد الأنبا بطرس أسقف أخميم وسوهاج «1920-1951» في دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وترهبنت في 26 أكتوبر 1954 بدير أبي سيفين واختارت رئيسة الدير اسم إيريني لها.

ويعتقد العديد من الأقباط بأن الراهبة لها العديد من المعجزات منذ صغرها والتي تتداولها الصفحات القبطية، رغم تحذير الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالانسياق وراء الغيبيات.

وكان الأقباط الأرثوذكس، احتفلوا أمس الخميس، بعيد الميلاد المجيد طبقا لتقويم الكنائس الشرقية، بعد أن أقامت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، قداسات العيد، مساء الأربعاء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.