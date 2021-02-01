ضبط عصابة للتنقيب عن الآثار في الفيوم

لم يفكروا سوى في الثراء السريع عبر التنقيب عن الآثار اعتقادًا منهم أنّ تلك المغامرة ستجعلهم من أصحاب الملايين، دون التفكير في العواقب الوخيمة التي قد يتعرضون لها حتى وقعوا في قبضة الأمن بالفيوم، وإنتهى بهم المطاف خلف القضبان ضحايا لمحاولة الثراء السريع الذي يأتي دون عناء أو جهد.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ورود معلومات إلى وحدة مباحث مركز شرطة سنورس، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار في أحد المنازل بدائرة المركز خلال الـ48 ساعة الماضية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات مركز سنورس بقيادة العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة سنورس، من ضبط 7 أشخاص خلال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل ملك أحدهم ويدعي «خالد.أ.ع»، في العقد الخامس من عمره مقيم بعزبة رحيل، علي ضفاف بحيرة قارون وشهرته «خالد بطاطا»، وتم ضبطه هو وزوجته، وبرفقتهم دجال يدعى «خالد.م.ا»،مقيم بالصوفي، و4 عمال آخرين من الصعيد يقيمون بمنطقة الهرم بالجيزة.

وعثر بداخل المنزل على حفرة وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وتحرر بالواقعة المحضر رقم 599 إداري مركز سنورس لسنة 2021، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.