إصابة عضو بالكونجرس بكورونا بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح «فايزر»

بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا المستجد، ثبتت إصابة النائب الديمقراطي ستيفن لينش من ولاية ماساتشوستس الأمريكية بالفيروس، لكنه لم يعاني بعد من أي أعراض.

ونقلت شبكة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية عن المتحدثة باسم لينش، مولي روز تاربي قولها إن «نتيجة اختبار ستيفن لينش جاءت إيجابية، بعد أن ثبتت إصابة أحد الموظفين في مكتبه في بوسطن في وقت سابق من الأسبوع، ويخطط للخضوع للعزل، وسيصوت بالوكالة في الكونجرس خلال الأسبوع المقبل».

وأكدت تاربي أن عضو الكونجرس تلقى الجرعة الثانية من لقاح «فايزر»، وأثبت اختبار عدم إصابته بالفيروس قبل حضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 20 يناير، ولكنها لم تحدد موعد تلقي لينش لجرعتي اللقاح.

وتمنع لقاحات «كوفيد-19» المرض، ولكنها لا تمنع بالضرورة حدوث العدوى، وإذا كانت نتيجة اختبار شخص ما لفيروس كورونا إيجابية ولم يعاني من المرض، يعني ذلك أن اللقاح يعمل على النحو المخطط له، وإذا كانت نتيجة اختبار شخصاً ما إيجابية في غضون أسابيع قليلة من تلقي الجرعة الثانية، فقد يعود ذلك لعدم عمل اللقاح بشكل كامل بعد.

وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن بناء المناعة ضد فيروس كورونا يستغرق عادةً بضعة أسابيع بعد التطعيم.

ويُعد «لينش» أحدث عضو في الكونجرس ثبتت إصابته بالفيروس في الأشهر الأخيرة مع استمرار جائحة «كوفيد- 19» في الانتشار في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وثبتت إصابة بعض أعضاء الكونجرس، وأكثر من 36 من ضباط شرطة الكونجرس بالفيروس بعد الفوضى التي حدثت في 6 يناير في مبنى الكونجرس الأمريكي، ويعتبر الخبراء أن أعمال الشغب، التي اندلعت عندما كان الكونجرس يصادق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، قد يكون تسبب بانتشار للفيروس.