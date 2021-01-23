أستاذ باطنة بنيوجيرسي الأمريكية: لقاح فايزر برئ من حالات الوفاة

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي، في الولايات المتحدة الأمريكية، إن ما تداول بأن لقاح فايزر المضاد لـكورونا تسبب في وفاة العديد من الأشخاص نتيجة التطعيم به، عارٍ تماما من الصحة، مؤكدا أنه لا علاقة له بحالات الوفاة.

وأوضح «خضر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متوسط أعمار الحالات التي ماتت 75 عاما، بالإضافة إلى معاناتهم من أمراض مزمنة، مؤكدا أن الدراسات العلمية والبحثية لم تثبت أن لقاح فايزر تسبب في وفاة أي شخص تلقى التطعيم به.

وأضاف أستاذ الباطنة، أن جميع المراجعين لحالات الوفاة التي حدثت في عدد من الدول، أبرزها المكسيك، أوضحوا أن الحالات ليس لها علاقة مباشرة بلقاح فايزر، وكانت بسبب الأمراض المزمنة، وأن متوسط حالات الوفاة كانت متوقعة من غير المصل، متابعا: «سيموتون سواء حقنوا بالمصل أو غيره»، موضحا: «لو واحد أخد المصل وخبطته سيارة مش هنقول إنه أدى للوفاة».

أستاذ باطنة: تطبيق الإجراءات الاحترازية خير طريق للوقاية من كورونا

وأكد أستاذ الباطنة بالولايات المتحدة الأمريكية، أن قواعد البحث العلمي في إنتاج وتحضير أي مصل جديد يتعلق بلقاح كورونا فيروس «كوفيد 19»، اتبعت على أكمل وجه، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، منوها إلى منح السلطات تصاريح سريعة لاستخدام اللقاح في ظل الظروف الراهنة، ومازالت المتابعة والإحصائيات تعمل للتأكد من السلامة التامة، ولا أحد يستطيع أن يتلاعب بقواعد البحث العملي، وإجراء التجارب إكلينيكا، خاصة وأن الشركات ستكون مسؤولة قانونيا حال إجراء أي إحصائيات كاذبة ووهمية حول النتائج.

وشدد الدكتور عبدالهادي خضر، على أن الوقاية الحقيقة من المرض، هي الالتزام بالإجراءات الاحترازية كاملة، وتطبيق التباعد الاجتماعي والجسدي، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، وكذلك الاهتمام بالأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية متنوعة، وتناول المشروبات الساخنة.