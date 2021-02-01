وزير المالية لـ«النواب»: لولا أزمة كورونا لحققنا نموا بنسبة 6%

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ العجز الكلي للموازنة العامة بالنسبة للناتج الإجمالي، انخفض لـ11% عام 2017، ثم انخفض مرة أخرى في العام المالي 2019 - 2020 لـ9.2%، موضحا أنّ العجز قبل جائحة كورنا وصل لـ8.2%، والمستهدف كان 8.4%، ما يؤكد أنّنا في المسار الصحيح.

وأضاف وزير المالية، خلال استعراضه بيان جهود وإنجازات وزارته ضمن برنامج «مصر تنطلق 2018/2022»، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، أنّه لولا أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لحققنا معدل نمو 6%، لافتا إلى انخفاض النسبة إلى 7.9% في 30 يونيو 2020.

وأكد معيط، أنّ الفائض الاولي في الموازنة العامة للدولة وصل في العام 2018 لـ103 مليارات و100 ألف جنيه، بنسبة تصل لـ1.9% من إجمالي الناتج المحلي، وارتفع الفائض في العام 2019-2020 لـ105 مليارات و600 ألف جنيه، وبنسبة تصل لـ1.8%، ما يؤكد بما لا يدع مجال للشك أنّ إيرادات الدولة غطت المصروفات كافة، وأصبح هناك فائض يتم تحويله لسداد خدمة الدين.

وأوضح وزير المالية، أنّه الإيرادات تغطي المصروفات منذ عامين، وتحقق فائض يستخدم في تقليل خدمة الدين.